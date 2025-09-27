שנה לחיסול נסראללה, דובר צה"ל בערבית חשף היום תמונה של נסראללה כשהוא בבונקר שלו ללא טורבאן בהתייעצות עם עוזריו

דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם הערב (ש') תמונה של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה בתוך הבונקר, כשהוא ללא הטורבאן (כיסוי הראש) שהיה מזוהה איתו. אדרעי שם לב כי מאחורי נסראללה יש מפה של המזרח התיכון ומפה של ישראל, וכתב: "התמונה האחרונה שפורסמה על ידי כלי התקשורת של חיזבאללה של אדון הטרוריסטים של האומה בפגישה, כשמאחוריו מפת ישראל, שנותרה ותישאר בלתי מנוצחת עבורו ודומיו ותוכניותיהם". קולות הקשר מיום החיסול היום, מציינים לפי התאריך הלועזי, שנה בדיוק, מאז שחוסל מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה בתקיפה אווירית מדויקת בביירות. מוקדם יותר חשף צה"ל פרטים חדשים מתוך אגף המודיעין על הרקע לחיסול, ועל הימים שקדמו לו.

לפי גורמים באמ"ן, לאחר חיסול איברהים עקיל במסגרת מבצע "הביפרים", נותר נסראללה במקום מסתורו כשהוא סבור כי הוא אינו היעד הבא. במהלך אותם ימים ניסה להחזיר את חיזבאללה למערכה, לשקם את שרשרת הפיקוד וליזום תקיפות חדשות, אך הניסיונות כשלו בזה אחר זה.

המעקב הצמוד של אגף המודיעין, שנמשך לאורך שנים, הניב מיקום מדויק של הבונקר בו שהה נסראללה. מדובר במתקן תת קרקעי שהוקם בסיוע טכנולוגי איראני, תוך מידור חמור שהקיף גם את בכירי הארגון הקרובים ביותר אליו.

ב-27 בספטמבר 2024, בשעה 18:21, ביצע חיל האוויר את מבצע "סדר חדש". 83 פצצות שוגרו לעבר מתחם המפקדה התת קרקעית בביירות, והובילו לחיסולם של נסראללה, עלי כרכי מפקד חזית הדרום, וקצינים נוספים בארגון.

רגעים לאחר התקיפה, מפקד חיל האוויר מסר ללוחמים: "אנחנו נגיע לכולם. תמשיכו באותה מקצוענות, תמשיכו באותו שקט. אנחנו בדרך הנכונה".