מועצת התאחדות הכדורגל הבינלאומית (IFAB) שוקלת לבטל את האפשרות לריבאונד אחרי בעיטת פנדל – ברגע שהשוער עוצר, המהלך יסתיים במקום

בעיטות הפנדל עומדות בפני שינוי היסטורי שעשוי להפוך על פיהן את אחת הסיטואציות הדרמטיות ביותר בכדורגל. מועצת התאחדות הכדורגל הבינלאומית (IFAB), הגוף האחראי על חוקי המשחק, דנה בימים אלו בהצעה מהפכנית: ברגע שהשוער עוצר את הכדור – המשחק ייעצר, ולא תתאפשר הזדמנות שנייה לבועטים או לשחקנים אחרים כפי שקורה כיום.

לפי החוק הקיים, כדור שנהדף על ידי השוער או שנפגע מהקורה נותר “חי”, והשחקנים רשאים להמשיך את המהלך ולנסות להבקיע מהריבאונד. כעת, ההצעה היא לשים לכך סוף: שריקת השופט תסיים את המהלך ברגע ההדיפה, והפנדל ייחשב להחמצה מוחלטת.

התומכים במהלך סבורים כי הוא יפשט את המשחק וימנע מצבים מבולגנים ברחבה. בנוסף, כך יוגבר הלחץ על הבועטים, והמשמעות של עצירת פנדל תהפוך לדרמטית אף יותר. מצד שני, מתנגדים טוענים כי החוק החדש עלול לפגוע בהוגנות – שכן הכדור הוא חלק בלתי נפרד מהמשחק, ואין הצדקה למנוע משחקני ההתקפה לנצל כדור חוזר כפי שקורה בכל מהלך אחר.

המהלך מצטרף לדיונים רחבים יותר ב־IFAB על עתיד חוקי המשחק, ובעיקר על שימוש בטכנולוגיה ואחידות חוקים במעמדים בינלאומיים. אם תאושר ההצעה, כבר בטורנירים הקרובים עשוי הכדורגל לאבד את אחד מרגעי המתח הגדולים ביותר – הקרב על הריבאונד אחרי פנדל מוחמץ.