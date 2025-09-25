דובר צה"ל התיר היום (חמישי) לפרסום כי צה"ל חיסל מחבל שפשט, חדר לישראל ולקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר.
בהודעה המלאה נכתב כי צה״ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אגף המודיעין, תקפו במרחב שאטי וחיסלו באמצעות חיל האוויר את המחבל ואאל מטריה ששימש כמפקד מחלקת נח׳בה בגדוד שאטי של ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.
המחבל ואאל מטריה לקח חלק בפשיטה למיגונית במחנה נחל עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, ובמסגרת תפקידו במהלך המלחמה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה. צה״ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים מארגוני הטרור שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.
