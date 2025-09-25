טניה לאורן מאורסת: אחרי שש שנות זוגיות, פרידה וחזרה מפתיעה – כוכבת "הישרדות" וחברת להקת פורמולה הכריזה על אירוסין לקווין מיקוומן

טניה לאורן, כוכבת הרשת, יוצאת "הישרדות" ולשעבר חברת להקת הבנות "פורמולה", פתחה פרק חדש ומרגש בחייה. אחרי שש שנות זוגיות עם בן זוגה, הדוגמן קווין מיקוומן, השניים נפרדו במאי 2024 – אך חזרו זה לזו, וכעת הכריזו על אירוסין.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Tanya Oriya Lauren‎‏ (@‏‎tanyalauren_‎‏)‎‏

לאורן, בת 24, התפרסמה תחילה כחברה בהרכב "פורמולה" לצד אנג’ל ברנס ועלמה ציון, שהביא איתו גל פופ חדש לבמות בישראל. בהמשך השתתפה ב"הישרדות" וזכתה לחשיפה רחבה שהפכה אותה לכוכבת רשת עם עשרות אלפי עוקבים. מאז היא בנתה קריירת סולו, מופיעה וממשיכה ליצור מוזיקה ותוכן ברשתות החברתיות.

בפוסט מרגש ששיתפה כתבה לאורן: "The beginning of alway" – והציגה לראשונה את טבעת האירוסין. מעריצים וחברים מיהרו להציף אותה בברכות, והסיפור האישי שלה ממשיך לרגש קהל רחב שעוקב אחריה מקרוב.