מכבי חיפה תארח את הפועל ב"ש המושלמת, בית"ר וסכנין ירצו לשפר את הנתון משבוע שעבר והפועל ת"א רוצה להמשיך לדהור: הכנה למחזור החמישי בליגת העל

אחרי המחזור שובר השיאים בשבוע שעבר המחזור החמישי בליגת העל שלנו מגיע. במרכז קרב גדול בסמי עופר, והאם מכבי תל אביב תתארח ביום ראשון אצל בני רייינה אחרי התיקו אמש (רביעי), בליגה האירופית. מה מצפה לנו?

משחקי מוצאי שבת בליגת העל

במחזור הקודם היו שתי קבוצות ללא נקודות, (19:30) הפועל ירושלים ומכבי נתניה. עכשיו נותרה אחת , אחרי שנתניה הביסה את טבריה (2:5) והייתה הקבוצה עם הכי הרבה בעיטות לשער במחזור. ירושלים תארח את נתניה, הפועל ירושלים כבשה ארבעה שערים בלבד, וספגה 11. נתניה כבש שמונה וספגה 14. מי תצא עם הנקודות?

מה יקרה? נתניה תחזור לקרקע, ירושלים ישיגו נקודה ראשונה. תיקו

קריית שמונה תארח את מ.ס אשדוד אחרי ההפסד לבית"ר ירושלים. אשדוד הובסה בשבוע שעבר בידי הפועל תל אביב (6:2), שבוע אחרי שהובסה בידי מכבי חיפה (5:1). אשדוד עם ניצחון אחד העונה על הפועל ירושלים (1:2) נטולת הנקודות במחזור הראשון, קריית שמונה גם היא ניצחון אחד על בני ריינה (1:3). לאן ילכו הנקודות הפעם?

מה יקרה? קריית שמונה תנצח

הפועל תל אביב לוהטת. אחרי ניצחון אדיר ודרמטי על בית"ר ירושלים, האדומים התעללו במ.ס אשדוד עם 2:6 גדול. חמישה שערים נכבשו העונה בממוצע במשחקי הפועל תל אביב, שמחוררת רשתות אבל גם סופגת לא מעט. חניכיו של ברדה ספגו בכל משחק, ובשלושה מהם ספגו גם שניים. הם יארחו את הפועל חיפה, שמגיעה אחרי תיקו בדרבי מול מכבי חיפה. הפועל תל אביב ימשיכו לדהור?

מה יקרה? הפועל תל אביב לא יתקשו מול הפועל חיפה

עוד קבוצה שהביסה במחזור הקודם היא העולה השנייה החדשה לליגת העל, הפועל פתח תקווה. המלאבסים כבר עם שני ניצחונות רצופים, 1:3 על מכבי נתניה ו-1:6 עצום על בני ריינה. הם יארחו את עירוני טבריה שהובסה כאמור בידי נתניה ונמצאת צמודה לקו האדום אם ניצחון אחד בלבד. האם המגמות ימשיכו?

הפועל פתח תקווה קבוצה נהדרת, טבריה מתקשה: ניצחון פתח תקוואי

שתי הקבוצות שבעטו הכי פחות לשער בשבוע שעבר הם בית"ר ירושלים ובני סכנין עם שבע בעיטות בלבד. סכנין ירצו לשפר את הנתון הזה. הבעיה היא שמולם תעמוד האלופה מכבי תל אביב שעדיין מושלמת. הצהובים אמנם התקשו בשבוע שעבר אבל ניצחו בתוספת הזמן את הפועל ירושלים ונשארו צמודים להפועל באר שבע. האם האלופה תמשיך ברצף?

מה יקרה? ניצחון קל של מכבי תל אביב

משחקי יום ראשון ושני בליגת העל

כאמור בית"ר ירושלים חולקת עם בני סכנין את הנתון הלא מחמיא של שבע בעיטות בלבד לשער. הירושלמים אמנם ניצחו בשיניים את את קריית שמונה, אבל המשיכו בכושר הלא טוב מההפסד להפועל תל אביב. אך מהצד השני מגיעה ריינה החבוטה שכאמור מגיעה אחרי תבוסה להפועל פתח תקווה ועם נקודה בלבד. הירושלמים יתאוששו מהמשבר?

מה יקרה? בית"ר מתקשה מול יריבות "פוליטיות": תיקו

גולת הכותרת תתרחש באצטדיון סמי עופר בחיפה ביום שני, כשמכבי חיפה תארח את הפועל באר שבע. באר שבע מגיעה מושלמת מהמקום הראשון עם מאזן שערים מפלצתי של 3:19. הירוקים מנגד אמנם הביסו את בני ריינה (0:4) ואת מ.ס אשדוד (1:5) אך גם איבדו פעמיים נקודות מול בית"ר ירושלים (0:0) והפועל חיפה (1:1). האדומים ימשיכו בכושר המדהים או הירוקים יחזרו למסלול?

מה יקרה? זה המבחן הראשון של באר שבע, דווקא כאן היא תיפול: ניצחון קטן למכבי חיפה

בחינת ההימורים של שבוע שעבר

בית"ר ירושלים: עירוני קריית שמונה- תיקו ❌ בית"ר ניצחו.

עירוני טבריה: מכבי נתניה- ניצחון טבריה ❌ . רחוק ממש, ניצחון ענק לנתניה.

מכבי תל אביב: הפועל ירושלים- ניצחון מכבי תל אביב✅ האלופה ניצחה בצורה דרמטית

מכבי חיפה: הפועל חיפה – ניצחון מכבי חיפה ❌ תיקו מאכזב.

הפועל תל אביב: מ.ס אשדוד- תיקו❌ ניצחון ענק להפועל תל אביב .

הפועל פתח תקווה: בני ריינה. ניצחון ריינה ❌ שוב נפילה חזקה, ניצחון ענק לבני ריינה

הפועל באר שבע: בני סכנין – ניצחון באר שבע✅ באר שבע נשארה מושלמת

2/7 טעון שיפור. נקווה ליותר בפעם הבאה