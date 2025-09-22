צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות הכוחות הלוחמים בעיר עזה, כוחות זיהו חוליית מחבלים חמושה, פתחו אחריה במרדף וחיסלו אותם בקרב פנים מול פנים. קצין צה"ל נפצע קשה בלחימה.
דובר צה"ל התיר לפרסום כי במהלך הלחימה כחלק מהפלישה וטיהור העיר עזה, כוחות לוחמים תחת חטיבה 401 זיהו חוליית מחבלים חמושה, הפעלה להוציא מתווי טרור כנגד הכוחות המתמרנים.
הכוחות הלוחמים פתחו במצוד אחר החולייה, ולבסוף ניהלו כנגד המחבלים קרב יריות בטווח קצר. המחבלים חוסלו במקום על ידי הכוחות.
לוחם אחד נפצע קשה בלחימה, קצין מגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפצע קשה במהלך הלחימה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה לפני הפרסום.
