רגע לפני ראש השנה, שורד השבי ירדן ביבס פרסם הבוקר (שני) פוסט באינסטגרם בו פנה לאשתו וילדיו שנרצחו בשבי החמאס, כששיתף תמונה שהציגה את בני המשפחה יחד לפני שהם נחטפו ב-7 באוקטובר.

"בלעדיכם החגים הם לא חגים בשבילי. לתאריכים ולימים אין משמעות" כתב ירדן לבני משפחתו. "שירי, אריאל וכפיר – אני אוהב אותכם הכי בעולם, תמיד בעולם".

כזכור, בני משפחת ביבס – האב ירדן, אשתו שירי, ושני ילדיהם אריאל בן ה-4 וכפיר בן ה-9 חודשים – נחטפו מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר, והפכו תוך זמן קצר לסמל של המאבק להשבת החטופים. בחודש שעבר כוחות צה"ל חיסלו את המחבל ג׳האד כמאל סאלם נג׳אר, אשר היה אחד מהחוטפים של ירדן ובני משפחתו.

בעקבות החיסול, ירדן מסר כי "חלק קטן בסגירת המעגל שלי התרחש היום. תודה לכוחות צה"ל, שב"כ וכל מי שלקח חלק בחיסול אחד המחבלים שחטפו אותי ב-7 באוקטובר. בזכותכם הוא לא יוכל לפגוע עוד באף אדם. בבקשה שימרו על עצמכם גיבורים. מחכה לסגירת המעגל בחזרתם של חבריי דוד ואריאל ויתר 48 החטופים והחטופה".