משרד הבריאות מדווח על מקרה מוות שלישי מהתפרצות החצבת הנוכחית. במהלך סוף השבוע האחרון נפטר פעוט שלא חוסן נגד המחלה. מדובר במחלה ויראלית מדבקת ומסוכנת, שניתן למנוע אותה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.
משרד הבריאות מדגיש את חשיבות ההתחסנות וממליץ לכלל הילדים לקבל שתי מנות חיסון – בגיל שנה ובגיל שש, כחלק מתוכנית החיסונים השגרתית.
ביישובים בהם קיימת התפרצות פעילה, מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי. בנוסף, תינוקות בגילי 6 עד 11 חודשים יכולים לקבל חיסון נוסף במקרה של התפרצות מקומית או נסיעה למקום עם התפרצות.
בשבוע שעבר הודיע המשרד על הקלות נוספות: תינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים שיש להם קשר משפחתי או חברתי ליישובים עם התפרצות פעילה, או שמתוכנן להם ביקור באזורים אלו, יכולים להגיע לטיפות החלב ולהתחסן ללא צורך בקביעת תור.
נכון להיום, התפרצות פעילה של חצבת מתרחשת ביישובים בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל. ביישובים אלו הוקמו תחנות חיסון מיוחדות שבהן ניתן להתחסן ללא תור.
נכון להיום, 24 חולי חצבת מאושפזים בבתי חולים, רובם ילדים עד גיל שש שלא חוסנו. שמונה מהם מאושפזים בטיפול נמרץ, ואחד נמצא במצב קשה ומחובר למכשיר אקמו.
משרד הבריאות קורא לציבור להימנע מהתקהלויות לקראת החג במקרה של תחושת חולי, על מנת למנוע הדבקה של אנשים נוספים. בנוסף, המשרד ממליץ כי במקרה של חשד למחלה, יש לתאם הגעה למרפאה או למיון ולעדכן את הצוות הרפואי מראש.
לתיאום תור לחיסון ניתן לפנות לקופות החולים או למוקד "קול הבריאות" (*5400).
