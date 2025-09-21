בפעם השניה החודש נגאל היום בית נוסף בעיר האבות חברון. לבית, שנרכש בכסף מלא, ניתן השם "מעלה דורון" על שם עו"ד דורון ניר צבי ז"ל

מחילים ריבונות בשטח: היום אחר הצהריים השלימה עמותת ״הרחיבי מקום אהלך״ את גאולתו של בית נוסף בחברון ויישבה אותו.

לבית ניתן השם מעלה דורון, על שמו של עו”ד דורון ניר צבי ז”ל – עורך הדין האגדי של עמותת הרחיבי אוהב ארץ ישראל ולוחם מסור שנפטר ממחלה קשה לפני מספר חודשים. דורון הוביל במשך שנים את גאולת הבתים מול המערכות המשפטיות והמדיניות באומץ ובנחישות, ובכך הרים את קרן ישראל והרחיב את גבולה של עיר האבות.

עם כניסתן של משפחות יהודיות למבנה החדש, מצטרף בית מעלה דורון לשורת בתים שנגאלו בשנים האחרונות על ידי העמותה, בהם: בית השלום, בית המכפלה, בית רחל, בית לאה, בית התקומה, בית החירות ובית גאון יהודה.

הבתים נרכשו כדין ובכסף מלא, בדרכו של אברהם אבינו, ומהווים נדבך משמעותי בחיזוק הרצף והנוכחות היהודית סביב מערת המכפלה ובלב חברון.

העמותה מסרה כי: “בסיומה של שנה ובפתחה של שנה חדשה אנו מברכים על חיזוק אחיזתנו בארץ ישראל הקדושה ועל שובם של הבנים אל עיר האבות.