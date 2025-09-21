פינוי העיר עזה נמשך: יותר מ-550,000 תושבים התפנו מהעיר עזה – צה״ל מעמיק את הפעולה במספר מרחבים במקביל: 3 אוגדות מתמרנות כעת בתוך העיר

פינוי העזתים וכיבוש עזה נמשך: עד כה יותר מ-550,000 אזרחים עזבו את העיר עזה ונעו דרומה.

במקביל, כוחות אוגדה 162, 98 ו-36 השלימו את כניסתם לעיר עזה והחלו בפעילות במעוזי הטרור של חמאס בעיר עזה.

כחלק משיטת הפעולה של ארגון הטרור חמאס, צה"ל זיהה ניסיונות למניעת תנועה של אזרחים דרומה זאת בניגוד לדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של האוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי לפעולות טרור.

בשבועות האחרונים, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום החל במבצע רחב לאזהרת אוכלוסייה לשם הגנתה ממרחבי הלחימה באמצעות מגוון כלים מבצעיים ובהם הפצת הודעות קוליות, הטלת כרוזים, שליחת הודעות טקסט וקיום שיחות טלפון. כמו כן, צה״ל הודיע על המרחב ההומניטרי בחאן יונס ומוביל מאמץ נרחב להתאמת התשתיות הומניטריות בדרום רצועת עזה, לרבות הרחבת בתי חולים שדה, תיקון וחיבור קווי מים ומתקני התפלה לצד המשך אספקה שוטפת למרחב של מזון, אוהלים, תרופות וציוד רפואי.

צה״ל קורא לאזרחים ברצועת עזה להישמע להנחיות הרשמיות למען ביטחונם ולהימנע משהייה במרחבים אשר הוגדרו כמסוכנים.