עוגת דבש רכה עם שכבות קרם חלומי וחגיגי – הקינוח שיגנוב את ההצגה בשולחן ראש השנה. מתכון מיוחד של שירן מתיתיהו, יוצרת התוכן הקולינרי

ראש השנה בלי עוגת דבש? אין דבר כזה. אבל מה אם ניקח את הקלאסיקה המוכרת וניתן לה טוויסט חגיגי במיוחד? שירן מתיתיהו מגישה מתכון מנצח לעוגת דבש רכה עם שכבות קרם עשיר ומפנק – קינוח שגם יפה על השולחן וגם טעים בטירוף. ככה פותחים שנה מתוקה באמת.

מצרכים (לתבנית תנור מרובעת):

4 ביצים

1 כוס סוכר לבן

1/4 כוס סוכר חום כהה

1 כוס שמן

1/2 כוס דבש

1 כוס מים פושרים (מושרים עם 2 תיונים שחורים או ירוקים)

1 כפית קינמון טחון

2 כוסות קמח

1 שקית אבקת אפייה

לקרם:

500 מ"ל שמנת מתוקה (או צמחית לפרווה)

80 גרם פודינג וניל

אופן ההכנה

1. הכנת התערובת

שוברים את הביצים לקערה גדולה.

מוסיפים סוכר לבן, סוכר חום, שמן, דבש, מים עם התה והקינמון.

טורפים היטב עד שהתערובת חלקה.

מוסיפים בהדרגה את הקמח ואבקת האפייה.

מערבבים עד שאין גושים.

2. אפייה

מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה.

שופכים פנימה את הבלילה.

אופים בתנור שחומם מראש ל־160 מעלות כ-12-17 דקות.

בודקים עם קיסם – צריך לצאת עם פירורים לחים (לא יבש לגמרי).

מצננים לגמרי בטמפרטורת החדר.

3. הכנת הקרם

בקערת מיקסר מקציפים את השמנת עם הפודינג וניל.

מקציפים עד לקבלת קרם יציב ואוורירי.

4. הרכבת העוגה

חותכים את העוגה ל-4 חלקים שווים (ריבועים או מלבנים).

מניחים שכבת עוגה ומורחים מעליה קרם.

חוזרים על הפעולה עד שמתקבלות שכבות.

מצפים את כל החלק החיצוני של העוגה בקרם.

מזלפים את שאריות הקרם לקישוט.

5. שימור והגשה

שומרים במקרר בקופסה סגורה עד ההגשה.

ניתן להקפיא עד שבועיים.

מפשירים שעה-שעתיים מחוץ למקרר לפני ההגשה.

צפו בשירן מתיתיהו מכינה את עוגת הדבש