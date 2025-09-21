ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע רשמית על הכרה במדינה פלסטינית, לדבריו הדבר התבקש אל מול "הזוועות במזרח התיכון"

ראש ממשלת השמאל בבריטניה, קיר סטארמר, הודיע באופן רשמי על הכרה במדינה פלסטינית. במה שנראה כחלק מאקורד סיום של מכה משולשת כנגד ישראל, בה קנדה, בריטניה ואוסטרליה הודיעו באופן משולב על הכרה רשמית בפלסטינים.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

לאחר קנדה, ואוסטרליה גם בריטניה הודיעה על הכרה במדינה פלסטינית באופן רשמי, ראש הממשלה קיר סטארמר פרסם הצהרה בה הודיעה על ההכרה הרשמית.

"בפני הזוועה המתרחשת במזח התיכון, אנו פועלים על מנת לשמר את האור והאפשרות של שלום, ושימור פתרון שתי המדינות" הודיע בדבריו סטארמר.

במהלך משולש, בריטניה, קנדה ואוסטרליה הודיעו על הכרה רשמית במדינה פלסטינית, ועל שיתוף פעולה עם הרשות וגורמים נוספים, בניסיון לקדם את פתרון שתי המדינות.