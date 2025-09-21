אוסטרליה הצטרפה לבריטניה וקנדה והכירה רשמית במדינה פלסטינית. ראש הממשלה אלבניזי הדגיש מחויבות לפתרון שתי המדינות

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הודיע רשמית כי אוסטרליה מכירה במדינה פלסטינית, וקבע כי אוסטרליה "נשארה מחויבת" לפתרון שתי המדינות, ול"זכיותיהן של הפלסטינים לעצמאות".

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

בהצהרה רשמית שפורסמה היום (ראשון), הדגיש אלבניזי כי ההכרה האוסטרלית מצטרפת למהלך מתואם עם בריטניה וקנדה, שנועד "להניע מחדש את תהליך השלום" ולבסס פתרון יציב של שתי מדינות. לדבריו, הצעד נועד גם לקדם הפסקת אש מיידית ברצועת עזה ולסייע בשחרור החטופים שנלקחו באירועי ה־7 באוקטובר 2023.

אלבניזי ציין כי ההכרה משקפת את מחויבותה ארוכת השנים של אוסטרליה לפתרון שתי המדינות – הדרך היחידה, לדבריו, להביא לשלום וביטחון מתמשך לישראלים ולפלסטינים.

בהצהרה צוין כי נשיא הרשות הפלסטינית שב והתחייב להכיר בזכותה של ישראל להתקיים, לקיים בחירות דמוקרטיות, ולבצע רפורמות מקיפות בתחומי הכלכלה, הממשל והחינוך. במקביל, הודגש כי לארגון חמאס "לא יהיה כל תפקיד במדינה פלסטינית".