היסטוריה: לאחר 5 שנות עבודה משותפת, יוסי דגן ראש מועצת שומרון ומירי רגב שרת התחבורה פתחו את היציאה לתכנון-ביצוע של קו המטרונית הראשון לשומרון, ת"א-צומת תפוח. רגב: "ההתיישבות ביו"ש חלק ממרכז הארץ". דגן: "רכבת, מיליון בשומרון, ריבונות – זה ניצחון מוחלט"

עוד רגע היסטורי בשומרון. רכבת המטרונית מפתח תקווה למסוף רחלים ליד צומת תפוח יצאה לתכנון-ביצוע.

הפרויקט ההיסטורי יצא לדרך לאחר עבודה של 5 שנים, בהובלת יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון, יחד עם שרת התחבורה מירי רגב, אשר החלו לקדם את הנושא כבר בקדנציה הקודמת של השרה, ובסיוע שר האוצר בצלאל סמוטריץ בשנה האחרונה.

שרת התחבורה מירי רגב וראש מועצת שומרון יוסי דגן השיקו בטקס חגיגי את יציאתו לתכנון – ביצוע של אחד ממיזמי התחבורה הגדולים בישראל – קו מטרונית (BRT) חדש שיחבר בין פתח תקווה לרחלים – מגוש דן ללב השומרון. קו המטרונית ייצא מאזור צומת תפוח, ימשיך לאוניברסיטת אריאל, יעבור דרך ברקן ויגיע לתחנות ראש העין ופתח תקווה ובהמשך יגיע לתל אביב.

הקו המתוכנן יכלול 51 קילומטרים של מסלול, יצא ממסוף רחלים, יעבור באוניברסיטת אריאל, אזור התעשייה ברקן, ראש העין ופתח תקווה, עם נתיב תחבורה ייעודי לאורך כל התוואי. אורך הקרונות 18–24 מטר, יאפשר נסיעה מהירה ונוחה – מגוש דן ללב השומרון. בשל העובדה שהתשתיות בשומרון כבר קיימות, צפוי תהליך הביצוע להתחיל סמוך לסיום שלב התכנון, שיארך כשנה בלבד.

הטקס התקיים בהשתתפות שרת התחבורה מירי רגב, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, מנכ"לית נתיבי איילון אורלי שטרן, ישראל אפריאט קמ"ט תחבורה, ראש עיריית אריאל יאיר שטבון, ח"כ לשעבר אורן חזן, מנכ"ל המועצה האזורית שומרון חיים מרגוליס, מנהל התחבורה במועצת שומרון רפי אביטל והנהגות הישובים בשומרון.

אחרי 5 שנים של עבודה הגענו לרגע ההיסטורי הזה

שרת התחבורה מירי רגב אמרה בטקס: ״יוסי דגן, פנית אלי לפני 5 שנים להביא רכבת לשומרון ואנחנו עובדים על זה יחד בהתמדה 5 שנים. שמחה שאחרי 5 שנים של עבודה משותפת הגענו לרגע ההיסטורי הזה.

אנחנו עושים היום היסטוריה בתחבורה ובהתיישבות. קו המטרונית הראשון שיחבר בין פתח תקווה ותל אביב ללב השומרון הוא לא רק מיזם תחבורתי פורץ דרך, אלא הצהרה ברורה: ההתיישבות ביהודה ושומרון היא חלק בלתי נפרד ממרכז הארץ. זהו פרויקט שיחזק את הכלכלה, יקל על הנוסעים ויקרב עוד יותר את לב הארץ אל לב המדינה״.

כותבים דף חדש בתולדות ההתיישבות

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הצהיר: "אנחנו כותבים היום דף חדש בתולדות ההתיישבות ובתולדות מדינת ישראל. המטרונית לשומרון אינה רק פרויקט תחבורתי – זהו גשר שמחבר בין גוש דן לשומרון, בין המרכז ללב הארץ. זהו יום מרגש של הגשמת חזון – חיבור יישובי השומרון ישירות אל פתח תקווה ותל אביב. השומרון הוא כבר חלק בלתי נפרד ממרכז המדינה – ואנו מתקדמים בעזרת ה’ לעבר היעד של מיליון תושבים בשומרון. אני מבקש להודות לשרה מירי רגב ולשר בצלאל סמוטריץ' שסייע".

מנכ"לית נתיבי איילון אורלי שטרן: "לוקחים את הפרויקט בכל הרצינות, כפי שהנחתה השרה. אנחנו נפעל יחד עם הרשויות לתכנון ולבצע את השלמת הפרויקט החשוב הזה".