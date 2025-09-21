בצה"ל מסכמים שנה למבצע 'חיצי הצפון' – המתקפה המוצלחת על חיזבאללה. במשך השנה חוסלו יותר מ-4,000 מחבלים, 300 מהם אחרי ההכרזה על הפסקת האש

במלאת שנה למבצע "חיצי הצפון" – צה"ל חושף את הנתונים המלאים של המבצע שהוביל לפגיעה חסרת תקדים ביכולותיו של ארגון הטרור חיזבאללה. המבצע, שנפתח בסדרה של מכות פתיחה עוצמתיות ומהממות, סיכל את "תוכנית לכיבוש הגליל" ופגע קשות בשרשרת הפיקוד ובמערך האש של הארגון.

פגיעה אנושה בפיקוד הבכיר ובכוח האדם

המבצע נפתח במבצע הביפרים – אחת ממכות הפתיחה הנועזות בהיסטוריה הצבאית, כשמכשירי זימוניות התפוצצו ופצעו כשלושת אלפים ממחבלי חיזבאללה בכל הדרגים. בנוסף לפציעות הקשות, הם גרמו לפאניקה ופרנויה בכל שרשרת הפיקוד מחשש למכשירי הקשר והחשמל שברשותם. כמה ימים לאחר מכן, החל צה"ל במבצע הממשי, בתקיפה אווירית ממוקדת שחיסלה את ראש המערך המבצעי של חיזבאללה, אבראהים עקיל, ומפקדים נוספים מיחידת רדואן.

עוד באותו נושא חיזבאללה מציין שנה לביפרים: "יום שחור לכולנו" 16:21 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

המערכה נמשכה במבצע סדר חדש – בחיסול מזכ"ל הארגון חסן נסראללה ורוב שרשרת הפיקוד הבכירה, כשבין לבין מחסלים ומפציצים את דרגי השטח ומחסני האמל"ח. על פי הנתונים, בין 4,000 ל-5,000 מפקדים ופעילים חוסלו, וכ-9,000 נפצעו ויצאו ממעגל הלחימה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כוחות צה"ל מתמרנים בלבנון במבצע חיצי הצפון (דובר צה"ל)

תמרון קרקעי ביותר מ-30 כפרים

כעת חושף צה"ל את המספרים של התקיפות האוויריות והתמרון הקרקעי:

תקיפות אוויריות : צה"ל תקף כ-9,800 מטרות טרור, כולל אלפי משגרי רקטות קצרי-טווח, מצבורי אמל"ח ועמדות פיקוד.

: צה"ל תקף כ-9,800 מטרות טרור, כולל אלפי משגרי רקטות קצרי-טווח, מצבורי אמל"ח ועמדות פיקוד. השמדת תשתיות : הושמדו כ-1,100 תשתיות תת-קרקעיות, והוחרמו 85,000 פריטי אמל"ח .

: הושמדו כ-1,100 תשתיות תת-קרקעיות, והוחרמו . תמרון קרקעי: 5 אוגדות של צה"ל תמרנו ביותר מ-30 כפרים בדרום לבנון ובמרחבים אסטרטגיים כמו הסלוקי, הרכס השיעי, הר דב והליטאני. כלל התשתיות המשמעותיות של חיזבאללה בקו הכפרים הראשון והשני בדרום לבנון הושמדו.

הישגים אסטרטגיים ויכולת האש

ההישג המרכזי של צה"ל במבצע היה שלילת יכולת השיגור קצרת הטווח של חיזבאללה. הארגון איבד 70% עד 80% מקני השיגור קצרי-הטווח שלו, שהיוו את עיקר האיום על יישובי הצפון. החולשה של חיזבאללה מתבטאת יותר מכל בכך שבמשך שנה ישראל מפציצה ומחסלת לו פעילים, ועד כה הוא לא הצליח להגיב אפילו פעם אחת.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . 85,000 פרטים כאלה של אמצעי לחימה נתפסו בלבנון (דובר צה"ל)

כדי לשבר את האוזן מאז סיום המבצע וכניסתה של הפסקת האש לתוקף, צה"ל חיסל למעלה מ-300 מחבלים בכל הגזרות ותקף מעל 300 מטרות מדרום לבנון ועד צפון המדינה.

המטרה – להחזיר תושבי הצפון הביתה

אוגדה 91 – עוצבת הגליל – ביצעה מעל 1,000 פשיטות ופעילויות מבצעיות במרחב האבטחה, ומאמצי ההגנה על העורף הישראלי התרחבו באופן משמעותי:

מוצבים : הוקמו כ-30 מוצבים חדשים לאורך הגבול, ו-50 מוצבים שוקמו.

: הוקמו כ-30 מוצבים חדשים לאורך הגבול, ו-50 מוצבים שוקמו. מיגוניות: פוזרו כ-1,166 מיגוניות חדשות במרחב, מתוכן 308 הוצבו בבתי ספר ובתחנות היסעים, על מנת להבטיח את שלומם של התושבים.

מבצע "חיצי הצפון", שהחל במטרה להגן על יישובי הצפון, גבה מחיר דמים. במהלך המבצע נפלו 52 לוחמים בסדיר ובמילואים, אבל בזכותם הגיע צה"ל להישגים המדהימים והבטיחו את ביטחונם של תושבי ישראל.