אחיו של המחבל נשאל על נקמת דם במתיישב שהרג את אחיו כשהותקף בידי המון ערבי וענה: "אנחנו כפר של 300 איש, אני לא אחראי על כולם"

במהלך דיון בבית המשפט בעינינו של המתיישב מהר חברון שהותקף לפני חודשיים בידי המון ערבי ונאלץ להגן על עצמו איים אחיו של המחבל שנהרג במהלך הלינץ': "אנחנו משפחה בדואית, זה כפר שיש בו 300 תושבים ואני לא אחראי על כולם".

נשקו של המתיישב עדיין מוחרם בידי המשטרה. עו"ד אביחי חג'בי מחוננו המייצג את המתיישב: "האמירות הברורות של אנשי הכפר השואפים לנקמת דם מחייבות את הרשויות להבטיח את ביטחונו של המתיישב בטרם יקרה אסון"

כזכור לפני חודשיים הותקף מתיישב מהר חברון בידי המון ערבי, יחד עם פעילים זרים, באבנים ובאלימות. המתיישב שחש בסכנת חיים, נאלץ לבצע ירי באוויר מנשקו. לטענת הערבים כתוצאה מהירי נפגע אחד המחבלים ומותו נקבע מאוחר יותר. לאחר הלינץ' נעצר המתיישב ונשקו הוחרם. המתיישב שוחרר בסיוע ארגון חוננו.

לאחר הלינץ' דרשה משפחתו של המחבל המת להרחיק את המתיישב מסביבת הכפר בו הם מתגוררים. בתי המשפט השלום והמחוזי דחו את בקשתם ובמקום זאת הורו על הרחקה הדדית של המתיישב ממשפחתו של הערבי שמת. נשקו כאמור עדיין מוחרם בידי המשטרה.

עורך הדין של המתיישב: "רשויות האכיפה מפקירות את ביטחונו"

במהלך הדיון בבית המשפט שאל עורך הדין של המתיישב, אביחי חג'בי מארגון חוננו את אחיו של המחבל האם מתכוננת "נקמת דם" מצד תושבי הכפר נגד המתיישב. אחיו של המחבל השיב – "אם מישהו הורג מישהו מהמשפחה שלך, אחיך או אביך האם היית מרשה לו להגיע לכפר שלך? אנחנו משפחה בדואית, זה כפר שיש בו 300 תושבים ואני לא אחראי על כולם".

עו"ד חג'בי מסר: "רשויות האכיפה מפקירות את ביטחונו של המתיישב. על אף שהובהר בבית המשפט כי מרשי עמד בסכנת חיים ממשית וגם אז בהיצע ירי באוויר ולא ירי מכוון, נשקו טרם הושב לו. האמירות הברורות של אנשי הכפר השואפים לנקמת דם מחייבות את הרשויות להבטיח את ביטחונו של המתיישב בטרם יקרה אסון".

נזכיר, הלינץ' במתיישב בוצע בידי ערבים מהכפר הבלתי חוקי בשטח c, אום אל חיר. הפורעים שברו את שמשות הרכב של המתיישב ואת הבאגר של המתיישבים. מיד בסמוך לאירוע החלו פעילי שמאל קיצוני בניהם – משה רדמן, שלום עכשיו, יריב אופנהיימר, ח"כ כסיף, ח"כ עודה ועוד – לפרסם פרסומים ברשת, חלקם כוללים עלילת דם כנגד המתיישבים ותיעודים חלקיים וערוכים של האירוע.