נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיב להחלטת האו"ם על חידוש הסנקציות נגד טהרן, והבהיר כי "איראן תתגבר על כל סנקציה. הם חוסמים את הדרך, אבל המוחות שלנו הם אלה שפותחים אותה"

יומיים אחרי שמועצת הביטחון של האו"ם החליטה על חידוש הסנקציות האירופיות בעקבות ההפרות של הסכם הגרעין, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הגיב היום (ראשון) להפעלת מנגנון ה"סנאפ-בק" והבהיר כי ארצו תמשיך לפעול לקידום פרוייקט הגרעין.

"איראן תתגבר על כל סנקציה. באמצעות הסנאפ-בק הם חוסמים את הדרך, אבל המוחות שלנו הם אלה שפותחים אותה" אמר פזשכיאן בהצהרה לטלוויזיה הממלכתית האיראנית. "הם יכולים לתקוף את מתקני הגרעין שלנו בנתנז או בפרודו, אבל לא מבינים שמי שבנו ויבנו אותם מחדש הם בני אדם".

במקביל, משמרות המהפכה של איראן התייחסו למתיחות מול ישראל, זאת לאחר שדווח בשבוע שעבר על ניסויי טילים שבוצעו באזור טהרן. בדבריהם איימו כי "אם האויב יעשה טעויות, ידה של איראן תהיה על העליונה. היא תתפוס את היוזמה בשדה הקרב ותגיב בצורה קטלנית ומלמדת שוב".

כאמור, ביום שישי האחרון מועצת הביטחון של האו"ם הצביעה בעד החזרת הסנקציות על איראן שהוסרו במסגרת הסכם הגרעין ב-2015 – זאת בעקבות הבקשה של גרמניה, בריטניה וצרפת להפעיל את מנגנון ה"סנאפ-בק" בעקבות הפרות ההסכם מצד איראן. על פי ההחלטה, הסנקציות ייכנסו לתוקף החל מה-28 באוקטובר.