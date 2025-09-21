נתניהו שוחח עם חבר הכנסת אלי דלל והביע זעזוע מהתקיפה שבוצעה נגדו בכנס הליכוד בכפר סבא: "הסתה שהולכת ומקצינה, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש (מוצאי שבת) עם חבר הכנסת אלי דלל בנוגע לתקיפה שבוצעה נגדו בכנס הליכוד בכפר סבא: "הסתה שהולכת ומקצינה".

לשכת ראש הממשלה הוציאה הודיעה בה נכתב: "ראש הממשלה קרא למשטרת ישראל למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה. הסתה זו הולכת ומקצינה מידי יום ככל שהפורעים המסיתים מגלים שרוב הציבור אינו איתם. אם רשויות החוק לא ישימו קץ לתופעות המסוכנות הללו, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם".

כזכור אמש פורסם כי מפגיני השמאל מקצינים עוד יותר. מאות מפגינים ניסו לפוצץ הערב את הרמת הכוסית של הליכוד בסניף כפר סבא. הם הגיעו מצוידים במשרוקיות, זמבורות ותופים וניסו לחסום את הגעתם של חברי הליכוד לסניף. במהלך ההתפרעות, הופל ח"כ אלי דלל, אך הוא לא נפגע ולא נזקק לטיפול.