מפגיני השמאל מקצינים עוד יותר. מאות מפגינים ניסו לפוצץ הערב את הרמת הכוסית של הליכוד בסניף כפר סבא. הם הגיעו מצוידים במשרוקיות, זמבורות ותופים וניסו לחסום את הגעתם של חברי הליכוד לסניף. במהלך ההתפרעות, הופל ח"כ אלי דלל, אך הוא לא נפגע ולא נזקק לטיפול.
המשטרה שלא התכוננה לאירוע, הגיעה בכוחות חלקיים ולא הצליחה להתמודד עם מאות המפגינים, רק אחרי שעה ארוכה של התפרעות, הגיעה תגבורת ואלה הוציאו את המתפרעים אל מחוץ לבניין בו התקיים האירוע.
מהמשטרה נמסר: "במהלך מחאה בלתי חוקית שהתקיימה הערב בכפר סבא, עצרו השוטרים 4 חשודים שהפרו את הסדר תוך תקיפת שוטרים ובהתאם הועברו לחקירה. בתוך כך, השוטרים הוציאו את המוחים מתוך המבנה והאירוע בשליטה.
משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות המתקיימות במסגרת החוק. עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר, פגיעה בשלומם ובטחונם של הציבור והשוטרים".
ס.ג.
חיילים נהרגים בעזה כמעט כל יום והביביסטים חוגגים. ימי פומפיי האחרונים. המלחמה בעזה צודקת. ההדוניזם והחגיגות לא.23:06 20.09.2025
. האלימות שלהם נובעת משנאה עזה למזרחיים . הם מעדיפים ערבים ולא מזרחיים ! אל תשכחו שהם אוגרים נשק ותחמושת בקיבוצים - הם לא יהססו להשתמש בהם !23:12 20.09.2025
שירי מנתניה
הרמת כוסית? לכבוד מה? לכבוד כל הנופלים בעזה? לכבוד ההפליה בין דם לדם? לכבוד ההפליה בין תלמידות חרדיות מזרחיות לבין אשכנזיות? לכבוד מאי גולן? לכבוד החטופים המופקרים? לכבוד המחסור ב...
הרמת כוסית? לכבוד מה? לכבוד כל הנופלים בעזה? לכבוד ההפליה בין דם לדם? לכבוד ההפליה בין תלמידות חרדיות מזרחיות לבין אשכנזיות? לכבוד מאי גולן? לכבוד החטופים המופקרים? לכבוד המחסור ב 4 שופטי עליון? מה האירוע? אם האוסף חברי מרכז ליכוד המדושני עונג, קומבינות וג'ובים לא היו כל כך מגעילים אותי, הייתי הולכת בעצמי להפגין (או איך שסרוגים קוראים להם "מתפרעים"), אני פשוט נגעלת מדי.המשך 23:27 20.09.2025
ס.ג.
