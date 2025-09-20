המשטרה עצרה הערב בכפר סבא 4 חשודים בתקיפת שוטרים והפרת הסדר במהלך התפרעות של אנשי שמאל בהרמת כוסית של הליכוד

מפגיני השמאל מקצינים עוד יותר. מאות מפגינים ניסו לפוצץ הערב את הרמת הכוסית של הליכוד בסניף כפר סבא. הם הגיעו מצוידים במשרוקיות, זמבורות ותופים וניסו לחסום את הגעתם של חברי הליכוד לסניף. במהלך ההתפרעות, הופל ח"כ אלי דלל, אך הוא לא נפגע ולא נזקק לטיפול.

המשטרה שלא התכוננה לאירוע, הגיעה בכוחות חלקיים ולא הצליחה להתמודד עם מאות המפגינים, רק אחרי שעה ארוכה של התפרעות, הגיעה תגבורת ואלה הוציאו את המתפרעים אל מחוץ לבניין בו התקיים האירוע.

מהמשטרה נמסר: "במהלך מחאה בלתי חוקית שהתקיימה הערב בכפר סבא, עצרו השוטרים 4 חשודים שהפרו את הסדר תוך תקיפת שוטרים ובהתאם הועברו לחקירה. בתוך כך, השוטרים הוציאו את המוחים מתוך המבנה והאירוע בשליטה.

משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות המתקיימות במסגרת החוק. עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר, פגיעה בשלומם ובטחונם של הציבור והשוטרים".