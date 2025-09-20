במהלך הופעה הערב באמפי תל אביב הראפר יואב אליאסי – הצל, עלה לבמה כשהוא לובש חולצה לזכרו של צ׳ארלי קירק, כמחווה אישית ומרגשת

הערב (ש') עלו סאבלימינל והצל להופעה באמפי תל אביב מול אלפי מעריצים. מעבר לאנרגיות, הלהיטים הגדולים והחגיגה המשפחתית של תאקט, הרגע המרגש של הערב הגיע כשהראפר יואב אליאסי – הצל, עלה לבמה כשהוא לובש חולצה לזכרו של צ׳ארלי קירק, כמחווה אישית ומרגשת.

הקהל הריע בעמידה, והופעת הענק כללה את כל הלהיטים הגדולים של השנים האחרונות לצד אורחים מיוחדים ממשפחת תאקט, שהחזירו את הקהל אחורה לימים שבהם נולדה סצנת ההיפ הופ הישראלי.

צ'ארלי קירק, מייסד ומנכ"ל ארגון Turning Point USA (TPUSA), נחשב לאחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר בתנועה השמרנית הצעירה בארצות הברית. לפני כשבועיים הוא נרצח בידי מתנקש במהלך אירוע שערך באוניברסיטת יוטה ואלי, בזמן דיבייט שלו מול אלפי צופים.

האירוע התרחש לעיני קהל רב שהתאסף לשמוע את קירק מדבר. היורה, טיילר רובינסון בן ה-22, ירה בקירק בצווארו ממרחק של כ-137 מטרים, מגג בניין סמוך. קירק פונה לבית החולים, אך מת מפצעיו זמן קצר לאחר מכן. רצח זה, שתיעד על ידי מצלמות והופץ במהירות ברשתות החברתיות, עורר זעזוע עמוק בארצות הברית ובעולם. הנשיא דונלד טראמפ, שהיה מקורב לקירק, ספד לו וכינה אותו "קדוש מעונה למען האמת והחופש".