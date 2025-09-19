לאחר שדיון חירום של מועצת הביטחון של האו"ם על "התוקפנות הישראלית" נקבע לראש השנה, שר החוץ גדעון סער פנה בדרישה לדחות את הדיון: "זה מונע מישראל את האפשרות להגן על עצמה מהשמצות שקריות"

שר החוץ גדעון סער שלח היום (שישי) מכתב לצ'ו היון, שר החוץ של דרום קוריאה – המשמשת כנשיאה התורנית החודשית של מועצת הביטחון של האו״ם. בדבריו סער ביקש לדחות את הדיון המיוחד של מועצת הביטחון על "התוקפנות הישראלית", שנקבע לבקשת פקיסטן, סומליה ואלג׳יריה ויתקיים ב-23 בספטמבר – היוצא בראש השנה.

"אני כותב כדי להביע את דאגתי העמוקה בנוגע להחלטה לכנס ב-23 בספטמבר ישיבה דחופה של מועצת הביטחון בנוגע לטענות על 'תוקפנות ישראלית' לכאורה, במהלך חג ראש השנה היהודי, באופן המונע מישראל להשתתף" כתב סער. "ראש השנה הוא אחד הימים הקדושים ביותר בלוח השנה היהודי, זמן של חשבון נפש ותפילה. קביעת הדיון ליום זה מונעת בפועל מנציגים רשמיים של ישראל, מדיפלומטים ומנציגים יהודים להשתתף בדיונים".

לדבריו, "זה מערער את העקרון של דיפלומטיה הוגנת ומונע מישראל את האפשרות להגן על עצמה מהשמצות שקריות, אשר ללא ספק יוטחו במדינת היהודים ביום קדוש זה. מתוך כבוד ליום הקדוש, ומתוך כבוד למסורת היהודית, אני מפציר בך לנקוט עמדה מוסרית ולדחות את הדיון למועד שיאפשר השתתפות מלאה של ישראל".