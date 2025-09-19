על רקע בקשת המל"ל מהקבינט לאפשר את ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בות, נציב השב"ס במכתב חריף לנתניהו: "זו היהירות של 6/10"

פרשת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוחבות: נציב שב"ס קובי יעקובי כותב מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו. על רקע ניסיון לאשר ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים מארגון הטרור הפת"ח כתב יעקובי: "המתווה המוצע תוך כדי התעלמות מוחלטת מאגף המודיעין בשב"ס מזכיר את היהירות שאפיינה את ה-6 באוקטובר", והמשיך: "שב"ס מתנגד בכל תוקף למתווה המוצע שיאפשר ביקורים של ארגון הצלב האדום אצל מחבלים מארגון הטרור הפת"ח".

עוד באותו נושא בלתי נתפס: בוטל סרט מחשש לפגיעה בזכויות מחבלי הנוח'בה 09:25 | חדשות סרוגים 4 1 😀

כזכור, אמש בישיבת הקבינט המל"ל העלה לדיון את דרישת הצלב האדום לבקר את מחבלי הנוחבות הכלואים בישראל, זאת לדבריהם כתנאי לכך שיעזרו בסיוע לחטופים. שרים בקבינט, ובתוכם בן גביר, התנגדו בתוקף למהלך, דבר שהוביל לפיצוץ הדיון בישיבת הקבינט אמש.