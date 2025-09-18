סקר מנדטים חדש של חדשות 12 מראה כי הליכוד נותר המפלגה הגדולה בכנסת, כשאחריו בנט בפער קטן. אביגדור ליברמן עוקף את גדי איזנקוט ויאיר גולן, בעוד שבני גנץ לא עובר את אחוז החסימה

סקר מנדטים חדש של מכון "מדגם" שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 12 מראה כי מפלגות האופוזיציה שומרות על כוחן, והיו יכולות להקים ממשלה ללא המפלגות הערביות. הליכוד נותר כמפלגה הגדולה בכנסת – אך בפער קטן מהמפלגה של נפתלי בנט.

על פי הסקר, לו הבחירות לכנסת היו נערכת היום מפת המנדטים הייתה נראית כך – הליכוד: 24 מנדטים. בנט 2026: 21 מנדטים. ישראל ביתנו: 11 מנדטים. הדמוקרטים: 10 מנדטים. ישר בראשות גדי איזנקוט: 10 מנדטים.

עוד בסקר – ש"ס: 9 מנדטים. יש עתיד: 9 מנדטים. יהדות התורה: 7 מנדטים. עוצמה יהודית: 5 מנדטים. חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים. רע"ם: 5 מנדטים. הציונות הדתית: 4 מנדטים. בל"ד ו"כחול לבן" של בני גנץ לא עוברות את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים: קואליציית נתניהו מקבלת 49 מנדטים, בעוד שמפלגות האופוזיציה מקבלות 71 מנדטים – כשמתוכם 10 הם של חד"ש-תע"ל ורע"ם, ו-61 של המפלגות הציוניות.