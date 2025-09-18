סקר מנדטים חדש של מכון "מדגם" שפורסם הערב (חמישי) בחדשות 12 מראה כי מפלגות האופוזיציה שומרות על כוחן, והיו יכולות להקים ממשלה ללא המפלגות הערביות. הליכוד נותר כמפלגה הגדולה בכנסת – אך בפער קטן מהמפלגה של נפתלי בנט.
על פי הסקר, לו הבחירות לכנסת היו נערכת היום מפת המנדטים הייתה נראית כך – הליכוד: 24 מנדטים. בנט 2026: 21 מנדטים. ישראל ביתנו: 11 מנדטים. הדמוקרטים: 10 מנדטים. ישר בראשות גדי איזנקוט: 10 מנדטים.
עוד בסקר – ש"ס: 9 מנדטים. יש עתיד: 9 מנדטים. יהדות התורה: 7 מנדטים. עוצמה יהודית: 5 מנדטים. חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים. רע"ם: 5 מנדטים. הציונות הדתית: 4 מנדטים. בל"ד ו"כחול לבן" של בני גנץ לא עוברות את אחוז החסימה.
בחלוקה לגושים: קואליציית נתניהו מקבלת 49 מנדטים, בעוד שמפלגות האופוזיציה מקבלות 71 מנדטים – כשמתוכם 10 הם של חד"ש-תע"ל ורע"ם, ו-61 של המפלגות הציוניות.
