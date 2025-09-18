האקדמיה ללשון ממשיכה להציף את הטעויות הלשוניות של אזרחי ישראל, וכעת היא מבהירה כיצד יש להגות בצורה נכונה את המילה שאנחנו מרים להשתמש בה

האקדמיה ללשון העברית ממשיכה לעדכן את אזרחי ישראל בהגייה הנכונה של מילים ופעלים, כשהפעם במוקד הוא ההגייה של אחת המילים הנפוצות בעברית.

"אחת ולתמיד, את יכולה להיות אוֹמנית או אוּמנית, אבל לא "אמנית"", הבהירו באקדמיה והסבירו: "ההגייה אַמן, אַמנים, אַמנוּת או אַמנית (בתנועת a באל"ף) היא הגייה משובשת. אוּמנות (בניקוד: אֻמָּנוּת) ‏היא 'עבודה', 'מלאכת כפיים', ואוּמנית (בתנועת u) היא 'בעלת מלאכה', 'מומחית במלאכתה'".

‏

באקדמיה ציינו כי "אוֹמנות (בניקוד: אָמָּנוּת, הקמץ בא' הוא קמץ קטן) היא תחום שעניינו יצירה הנעשית מכוח הדמיון והכישרון, art בלעז, ואוֹמנית (בתנועת o) היא artist – יוצרת, כגון ציירת, פסלת, מוזיקאית, שחקנית וסופרת".