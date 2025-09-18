על פי פרסומים בעולם, איחוד האמירויות הבהירה לישראל וארה"ב שסיפוח של יהודה ושומרון לא יגרור ניתוק של היחסים, אך כן יביא לצעדי מחאה כמו הנמכת המעמד הדיפלומטי של היחסים.

גוף התקשורת הבינלאומי, רויטרס, מדווח כי גורמים בכירים באיחוד האמירויות, הבהירו הערכות והתבטאויות שהתפרסמו בתקשורת בשבועות האחרונים, וחשפו מה איחוד האמירויות באמת תעשה אם ישראל תספח ותחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון.

אותם גורמים, ששוחחו עם גוף התקשורת, חשפו בראשית מה איחוד האמירויות לא יעשו. על פי אותם גורמים יודעי דבר, החלטה על ניתוק של היחסים עם ישראל, ביטול מלא או חלקי באופן כזה או אחר של הסכמי אברהם או פגיעה ביחסים ההדדיים בין המדינות, לא נמצאת על השולחן.

על פי הדיווח, איחוד האמירויות הבהירה לישראל כי המהלך לא יגרור צעדים "בלתי הפיכים", כפי שציינו, אך אכן יגרור צעדים דיפלומטיים. אפשרות אחת היא החזרת השגריר מישראל במחאה על המהלך, ובכך גם להנמיך את "המעמד הדיפלומטי" של היחסים בין המדינות.

מהלך זה לא צפוי להשליך באופן ישיר מידי על דברים כמו יחסים כלכליים, קשרים ביטחוניים אל אלמנטים נוספים בקשר עם האמירויות, וככל הנראה יהווה מהלך מחאה סמלי, שלא ברור לכמה זמן יימשך.