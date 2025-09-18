מחמוד חליל, מוביל ההפגנות האנטישמיות נגד ישראל בקמפוסים רבים בארה"ב, יגורש מהמדינה לסוריה או אלג'יריה אחרי החלטת בית המשפט להגירה

מחמוד חליל, מי שהיה ממובילי ההפגנות הדומיננטיים ביותר בקמפוסים בארה"ב נגד ישראל, ספג מכה קשה הלילה, לאחר ששופטי הגירה בחנו את מעמדו של חליל וקבעו כי עליו להיות מגורש מהמדינה לסוריה או אלג'יריה.

חליל, התחיל בקידום הפגנות כנגד ישראל כבר ב-7 באוקטובר, כאשר מחבלי חמאס עוד רצחו ישראלים ברחובות, תנועתו של חליל באוניברסיטת קולומביה שנקראה: "קולומביה נגד אפרטהייד וכיבוש" קידמה שורה של הפגנות נגד ישראל. יום לאחר מכן, פרסמה התנועה הודעה בה הצהירה כי היא: "תומכת בשחרור פלסטין בכל דרך ובכל כלי, גם אם נדרש לכך אלימות".

חליל היה ממובילי חזית מאוחדת של ארגונים אנטי-ישראלים בקמפוסים ברחבי כל ארה"ב, הוא הוביל הפגנות שהסתמנו לרוב במיליטנטיות קשה, אלימות, אי ציות לחוק, קריאות לאלימות נגד ישראל ורמיזות אנטישמיות בולטות.

חליל נאסר לפני מספר חודשים על ידי ממשל טראמפ, כחלק ממאבק באנטישמיות ובגורמים מתסיסים בקמפוסים.

חליל נאסר לפני מספר חודשים על ידי ממשל טראמפ, כחלק ממאבק באנטישמיות ובגורמים מתסיסים בקמפוסים. ההחלטת ממשל טראמפ לגרש את חליל נחסמה על ידי שופט בעבר, אך כעת בית משפט לענייני הגירה קבע כי מעמדו כתושב לא הוסדר כראוי. זאת לאחר שבמהלך תהליך החקירה בזמן פעילות ממשל טראמפ נגד חליל, התגלה כי שיקר בטפסיי ההגירה שלו.

כעת, הורה בית המשפט לגרש את חליל לאלתר, כאשר האפשרויות שניתנו הן להיות מגורש לשטח סוריה או לשטח אלג'יריה.