ג'ימי קימל הושעה מתוכניתו לאחר שהתבטא על רצח צ'ארלי קירק. רשת ABC עצרה את השידורים, הנשיא טראמפ חגג את ההחלטה.

סערה תקשורתית ופוליטית פרצה בארצות הברית לאחר שרשת ABC הודיעה על השעיה בלתי־מוגבלת של תוכנית הלייט נייט הפופולרית Jimmy Kimmel Live!. ההחלטה התקבלה בעקבות אמירותיו של המנחה ג'ימי קימל על מותו של הפעיל השמרני צ'ארלי קירק.

במהלך מונולוג בתוכניתו טען קימל כי "רבים במחנה MAGA עובדים קשה מאוד להציג את הצעיר שרצח את צ'ארלי קירק כאילו אינו אחד מהם – במטרה לגרוף נקודות פוליטיות". הדברים עוררו סערה עצומה בקרב צופים, פוליטיקאים ובעלי תחנות שידור מקומיות.

קבוצת Nexstar Media Group, המחזיקה בזכויות שידור של תחנות רבות המזוהות עם ABC, הייתה הראשונה שהודיעה כי לא תמשיך לשדר את התוכנית. זמן קצר לאחר מכן פרסמה ABC עצמה הודעה רשמית על הפסקת השידורים "עד להודעה חדשה".

יו"ר נציבות התקשורת הפדרלית (FCC), ברנדן קאר, הצטרף למבקרים והדגיש כי הערוצים מחויבים לפעול "לטובת הציבור", כשהוא רומז כי לרשתות עלולות להיות השלכות רגולטוריות אם לא יישמרו סטנדרטים אלו.

גם הנשיא דונלד טראמפ בעצמו התבטא בנושא, וחגג את ההסרה של תוכניתו של קימל. ברשתות החברתיות כתב: "חדשות טובות אמריקה, התוכנית מתקשת הרייטינג של ג'ימי קימל בוטלה, מזל טוב ABC".