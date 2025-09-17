סקרים ראשונים אחרי הכרזתו של גדי איזנקוט על הקמת מפלגת 'ישר' מעלים כי הנפגעות העיקריות הן מפלגות בתוך גוש המרכז – שמאל. כך זה נראה

סקרים ראשונים אחרי הכרזתו של גדי איזנקוט על הקמת מפלגת 'ישר' מעלים כי אין תנועה משמעותית של מנדטים בין הגושים, וכי המשחק העיקרי עדיין נוצר בתוך הגושים.

על פי הסקר של ערוץ ן24NEWS, לו הבחירות היו נערכות היום, ולצד המפלגות הקיימות יתמודדו גם המפלגות החדשות בראשות נפתלי בנט וגדי איזנקוט, מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד: 32 מנדטים. בנט 2026: 13 מנדטים. הדמוקרטים: 11 מנדטים. ש"ס: 10 מנדטים. ישראל ביתנו: 10 מנדטים. ישר בראשות גדי איזנקוט: 10 מנדטים.

עוד בסקר: יהדות התורה: 8 מנדטים. עוצמה יהודית: 6 מנדטים. הציונות הדתית: 5 מנדטים. יש עתיד: 5 מנדטים. חד"ש תע"ל: 5 מנדטים.

רע"מ: 5 מנדטים. בל"ד ו"כחול לבן" לא עוברות את אחוז החסימה.

סקר נוסף שנערך בכאן חדשות, מציג מגמות מעניינות. על פי הסקר, הקואליציה הנוכחית ממשיכה להיחלש – רק 50 מנדטים (לעומת 64 בבחירות האחרונות ו־52 בסקר הקודם).

בנוסף, גנץ מתרסק ל־4 בלבד – על סף אחוז החסימה. סמוטריץ’ לא עובר את אחוז החסימה – 2.7% בלבד. הליכוד בראשות נתניהו נחלש ל־25 מנדטים. בנט יורד במנדט אחד ל־21. איר גולן מתחזק ל־10 (+2). איזנקוט עולה ל־8 (+1). יש עתיד מתחזקת ל־8 (+2). בן גביר עולה ל־8.