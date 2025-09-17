ה-FBI תדרך פעם נוספת את התקשורת בארה"ב, על התפתחויות חדשות בחקירת ההתנקשות בפעיל הימין השמרני, צ'ארלי קירק. ה-FBI חושף התכתבויות בין טיילר רובניסון אל בן זוגו הטרנסג'נדר (במהלך תהליך לשינוי מין) והווידוי שלו במהלך השיחה לכך שביצע את ההתנקשות.

ה-FBI חשף התכתבויות בין טיילר רובינסון, החשוד בהתנקשות בפעיל הימין השמרני צ'ארלי קירק, לבין בן זוגו הטרנסג'נדר. בהודעות שהוצגו במסמכי החקירה, רובינסון מודה כי ירה בקירק ומסביר את מניעיו, תוך שהוא מבקש מבן זוגו למחוק את השיחה ולשמור על שתיקה.

רובינסון: "תעזוב את מה שאתה עושה. תסתכל מתחת למקלדת שלי."

פתק מתחת למקלדת: "יש לי הזדמנות לחסל את צ'רלי קירק ואני הולך לקחת אותה."

טוויגס: "מה? אתה צוחק, נכון?"

רובינסון: "אני עדיין בסדר, אהובתי, אבל אני עדיין תקוע באורן עוד קצת זמן. לא אמור לקחת הרבה זמן עד שאוכל לחזור הביתה, אבל אני עדיין צריך לקחת את הרובה שלי. למען האמת, קיוויתי לשמור את זה בסוד עד שאמות מזקנה. אני מצטער שאני מעורב אותך."

טוויגס: "אתה לא היית זה שעשית את זה, נכון?"

רובינסון: "אני כן. אני מצטער."

טוויגס: "חשבתי שהם תפסו את האדם."

רובינסון: "לא, הם תפסו איזה זקן משוגע, ואז חקרו מישהו בבגדים דומים. תכננתי לקחת את הרובה שלי מנקודת ההשלכה שלי זמן קצר לאחר מכן, אבל רוב הצד הזה של העיר נסגר. שקט, כמעט מספיק כדי לצאת, אבל יש רכב אחד שעומד."

טוויגס: "למה?"

רובינסון: "למה עשיתי את זה?"

טוויגס: "כן."

רובינסון: "נמאס לי מהשנאה שלו. אי אפשר להתגבר על שנאה מסוימת. אם אצליח לתפוס את הרובה שלי מבלי שאני רואה אותו, לא אשאר ראיות. אנסה לאסוף אותו שוב. אני מקווה שהם המשיכו הלאה. לא ראיתי כלום על כך שהם מצאו אותו."

טוויגס: "כמה זמן אתה מתכנן את זה?"

רובינסון: "קצת יותר משבוע, אני מאמין. אני יכול להתקרב [לרובה] אבל יש ניידת משטרה שחונה ממש לידו. אני חושב שהם כבר סרקו את המקום הזה, אבל אני לא רוצה להסתכן."

רובינסון: "הלוואי שהייתי חוזר אחורה ותופס אותו ברגע שהגעתי לרכב שלי. אני מודאג מה אבא שלי היה עושה אם לא הייתי מחזיר את הרובה של סבא. אני לא זוכר אם יש לו מספר סידורי, אבל הוא לא ימצא אותי. אני דואג לגבי טביעות אצבע. הייתי צריך להשאיר אותו בסבך שבו החלפתי בגדים. לא הייתה לי היכולת או הזמן להביא אותו איתי. אולי אצטרך לנטוש אותו ולקוות שלא ימצאו טביעות אצבע. איך לעזאזל אני אסביר לאבא שלי שאיבדתי אותו? הדבר היחיד שהשארתי היה הרובה עטוף במגבת."

רובינסון: "זוכר איך חרטתי כדורים? ההודעות המזדיינות הן בעיקר מם גדול. אם אני רואה 'שימו לב לבליטה, אוואו' בפוקס ניוז, אני עלול לקבל שבץ מוחי, בסדר. אני אצטרך להשאיר אותו. זה באמת גרוע. לפני היום, הייתי אומר שהאקדח של סבא בסדר גמור, אני חושב שזה היה כוונת של 2,000 דולר 😉😉"

רובינסון: "מחקי את ההתכתבות הזו."

רובינסון: "אבא שלי רוצה תמונות של הרובה. הוא אומר שסבא רוצה לדעת למי יש מה. הרשויות הפדרליות פרסמו תמונה של הרובה והיא ייחודית מאוד. הוא מתקשר אליי עכשיו. לא עונה."

רובינסון: "מאז שטראמפ נכנס לתפקידו, אבא שלי היה די מושבע של MAGA."

רובינסון: "אני הולך להסגיר את עצמי מרצוני. אחד השכנים שלי הוא סגן השריף."

רובינסון: "אתה כל מה שאני דואג לו, יקירתי."

טוויגס: "אני הרבה יותר דואג לך."