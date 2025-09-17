צעד מפתיע: כשבוע לאחר שדווח שבנו של ראש הממשלה אבנר נתניהו נפרד מארוסתו, ארוסתו הקודמת נוי בר, בצעד מפתיע

בשבוע שעבר דווח כי אחרי פעמיים בהן הוא דחה את החתונה, בנו של ראש הממשלה אבנר נתניהו, נפרד מארוסתו עמית ירדני, ועזב את ביתם המשותף.

כעת (רביעי) דווח בוואלה סלבס, כי ארוסתו הקודמת של אבנר, נוי בר, ששימשה עד לפני מספר חודשים יועצת תקשורת לשר עמיחי שקלי, ונשואה כיום לאורי איזק, מצטרפת באופן רשמי לצוות המגישים הקבוע באולפן הפתוח של ערוץ 14.

עוד באותו נושא אחרי האירוע החריג: ערוץ 14 בהודעה לצופים 16:52 | גיא עזרא 75 0 😀 👏

נזכיר כי בשבוע שעבר דווח כי הפרידה של אבנר ועמית הגיעה אחרי שהחתונה שלהם נדחתה פעמיים בחודשים האחרונים בעקבות המצב הביטחוני – וכעת בוטלה סופית.

עוד באותו נושא "הם היו בהלם": חתונת אבנר נתניהו נדחית בפעם השנייה 22:10 | ענבר מלכא 34 0 😀 👏

לפי הדיווח, בני הזוג נפרדו אחרי שהשניים עברו תקופה לא פשוטה עם החתונה שהתבטלה ערב התקיפה עם איראן ביוני, והפרסום השלילי סביב האירוע והמחאות שתוכננו.