בשבוע שעבר דווח כי אחרי פעמיים בהן הוא דחה את החתונה, בנו של ראש הממשלה אבנר נתניהו, נפרד מארוסתו עמית ירדני, ועזב את ביתם המשותף.
כעת (רביעי) דווח בוואלה סלבס, כי ארוסתו הקודמת של אבנר, נוי בר, ששימשה עד לפני מספר חודשים יועצת תקשורת לשר עמיחי שקלי, ונשואה כיום לאורי איזק, מצטרפת באופן רשמי לצוות המגישים הקבוע באולפן הפתוח של ערוץ 14.
נזכיר כי בשבוע שעבר דווח כי הפרידה של אבנר ועמית הגיעה אחרי שהחתונה שלהם נדחתה פעמיים בחודשים האחרונים בעקבות המצב הביטחוני – וכעת בוטלה סופית.
לפי הדיווח, בני הזוג נפרדו אחרי שהשניים עברו תקופה לא פשוטה עם החתונה שהתבטלה ערב התקיפה עם איראן ביוני, והפרסום השלילי סביב האירוע והמחאות שתוכננו.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
יהודי
יהודי
למה צריך להכניס אותו. יושר צדק. אתם כמו כל העיתונות הזולה.13:49 17.09.2025
השם ירחמיאל
יש אצלכם משרה מיוחדת לאדם שממציא עבורכם את כותרות הקליק בייט ?14:12 17.09.2025
שירי מנתניה
אם היה סיכוי, שאבנר צופה באלג'זירה 14 האנטישמי, עכשיו הוא בטוח לא יצפה.14:15 17.09.2025
שירי מנתניה
איזה בושות לאורי איזק!!!!!14:14 17.09.2025
שירי מנתניה
שחררו ת ילד. הרגתם אותו עם כל הפירסומים האחרונים. קצת פרטיות, בחייאת!!!14:16 17.09.2025
קר קר קרקר קרעי
בקיצר הן עושות עליו סיבוב כדי להיות בתקשורת בדיוק כמו שדובי פרנסס מעסיק אותו כ"יועץ" ילד מסכן14:24 17.09.2025
מוטי
חבל. מאחל לשניהם הצלחה בהמשך דרכם14:33 17.09.2025
