היום לפני שנה החל "מבצע הביפרים" בלבנון, בו נפצעו אלפי פעילי חיזבאללה. אין ספק שמדובר בנקודת מפנה במערכה, ותרומה חשובה לחיסולו של חסן נסראללה

זה קרה היום לפני שנה: אלפי ביפרים שהוכשרו מראש התפוצצו בו זמנית ב-17 בספטמבר 2024, והביאו לפציעתם של כ-3,000 אנשים, 200 מהם קשה ולמותם של לפחות 12 נוספים.

היה זה יום שלישי בשבוע. עוד יום לחימה מול חיזבאללה. המידע הראשוני החל לזרום לקראת השעה 16:00. הרשתות ואמצעי התקשורת דיווחו על על פיצוצים שמקורם לא ברור במעוזי חיזבאללה ברחבי לבנון ואפילו בסוריה. בתוך זמן קצר התברר כי אלפי זימוניות (ביפרים) שהחזיקו פעילים בחיזבאללה – התפוצצו בפניהם. ביפרים שנמכרו לחיזבאללה על ידי חברת קש בהונגריה שמאחוריה עמד המוסד.

התוצאה הייתה כאמור עשרות הרוגים ואלפי פצועים בשורות הארגון, שחלק לא מבוטל מהם איבדו כשירות מבצעית. בין הפצועים היה גם שגריר איראן בביירות, מוג'תבא אמאני.

יממה לאחר מכן הגיע הגל השני כאשר מאות מכשירי קשר התפוצצו באורח מסתורי. לפי מקורות ביטחוניים לבנוניים הפיצוצים נגרמו מפריצה לרשתות התקשורת הפנימיות של חיזבאללה. ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי מכשירי הקשר הם דגם עדכני, והם חולקו רק בימים האחרונים. עוד דווח כי המכשירים קיבלו מסר טרם התפוצצו.

ערוץ NBN, המזוהה עם תנועת אמל, טען בזמנו שצה"ל אחראי לפיצוץ במערכת הביפר של חיזבאללה. "ישראל פרצה למכשירי קשר שמיועדים לפעילי הארגון ופוצצה אותם", נאמר.

תרומה חשובה לחיסול נסראללה

אין ספק שמבצע הביפרים נקודת מפנה במערכה בינינו לבין חיזבאללה שפתח חזית סיוע נגד ישראל למען עזה אחרי טבח 7 באוקטובר. כמה שבועות לאחר מכן, ישראל חיסלה את נסראללה, לאחר שסירב להפסיק את חזית הסיוע למען עזה. אין ספק שמבצע הביפרים תרם תרומה חשובה למהלך ולביצועו.

בהמשך גם היורש המיועד של נסראללה, בן דודו האשם ספי א-דין, חוסל, נוסף על רוב צמרת הארגון, וישראל החלה בתמרון קרקעי בדרום לבנון. חיזבאללה נותר עם השייח' נעים קאסם.

חיזבאללה היום הוא ארגון מוכה, מובס, אך אל לנו לנוח על זרי הדפנה: חיזבאללה ומהותו לא השתנו, ועלינו לשים לב לכל פרט שזז שם.