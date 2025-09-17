שגריר ארה"ב בישראל מייק הקאבי התארח בהרמת הכוסית של הנהגות ישובי השומרון, וקיבל תעודת "אזרחות כבוד" מראש המועצה יוסי דגן: "הריבונות היא אסטרטגית – לישראל וגם לארה"ב"

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי היה אורח הכבוד באירוע הרמת כוסית והצדעה להנהגות הישובים בשומרון לרגל פתיחת השנה החדשה, בהשתתפות מאות מהנהגות הישובים בשומרון בהם: יו"רים, וועדי הישובים, מזכירויות, מזכירים ומתנדבים. במהלך הטקס ראש המועצה יוסי דגן העניק לשגריר תעודת "אזרחות כבוד" של המועצה האזורית שומרון.

"זה כבוד גדול עבורי להעניק תעודת אזרחות כבוד לאחינו: מייק האקבי, השגריר האמריקני הראשון שמקבל אזרחות כבוד של המועצה האזורית שומרון" אמר דגן להאקבי. "זה לא רק נייר, זה סמל שאנו יחד, שאנו אחד. ואני חייב להגיד, שאנחנו יודעים שהנושא האסטרטגי של בניית ארץ התנ"ך וכל מדינת ישראל, החלת הריבונות בכל יהודה ושומרון ארץ התנ"ך, היא לא רק צדק היסטורי – אלא גם נושא אסטרטגי לכל מדינת ישראל וגם לארה"ב ולכל העולם החופשי".

"בשם כל תושבי השומרון אני מבקש להגיד לך: מי שבירך את אברהם יצחק יעקב ויוסף שאנחנו בונים את שטחו – השומרון, יברך אותך ואת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ" הוסיף. "כמו שהבטיח הקב"ה לאברהם: מי שיברך את עם ישראל יהיה מבורך. אתה מברך את עם ישראל לכן שאלוהים יברך אותך. אנחנו אוהבים אותך!".

האקבי הודה לראש מועצת שומרון ואמר: "תודה ליוסי, חברי. אני מכיר אותו כבר שנים רבות, אני אוהב אותו. הוא אמיץ, יש לו חזון, ובאירועים רבים הייתה לי ההזדמנות להפגש עם יוסי ועם חלומו לשומרון ולאיך הארץ הזו תיראה".

עוד התייחס לחוק שמקדמת המועצה האזורית שומרון הקובע כי במסמכים רשמיים לא ייעשה שימוש במילים "גדה מערבית" אלא רק יהודה ושומרון – חוק שעבר במדינת ארקנסו בו מושלת בתו שרה האקבי סנדרס. בדבריו השגריר גיבה את החוק ואמר: "80% מהתנ"ך הוא על יהודה ושומרון. הרבה אנשים לא יודעים זאת. אם רוצים לתקן, אז בואו נשתמש בשפה שנמצאת פה כבר אלפי שנים: יהודה ושומרון"

השגריר האמריקני פנה להנהגות הישובים בשומרון ואמר בהתרגשות: "ההקרבה שאתם עושים כדי לגור בשומרון לא זרה לי. זה דורש מידה עצומה של מחויבות. יש זמנים שאנשים לא מבינים מדוע אתם רוצים לחיות כאן. אני לא מבין מדוע שלא תרצו לחיות כאן. זו ארצכם, המולדת שלכם, אז הערב בשומרון אני מכיר במה שרבים מכם עשו, לשוב הביתה לשומרון

בסיכום האקבי התייחס לכך שראש מועצת שומרון קבע יחד איתו מזוזה בכניסה ללשכתו – מזוזה מאבני הר עיבל אותה העניק לו דגן – ואמר: "כל מי שמגיע אני אומר שזו אבן מהר עיבל שחברי יוסי דגן הביא לי. זו תזכורת עבורי שיש לי חבר ואני מקווה שיש לי הרבה חברים בשומרון". לבסוף הודה השגריר לתושבי השומרון ואמר: "אני רוצה להביע את ההערכה שלי, נתתם לי את הזכות להיות פה ולקבל את אזרחות הכבוד".