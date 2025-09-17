שלושה חשודים נעצרו ברמלה בחשד למעורבות רצח של קרובת משפחתם בשכונת אג"ש בעיר. השלושה יובאו מחר לדיון בבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרם

שלושה חשודים נעצרו היום (רביעי) לפני זמן קצר ברמלה בחשד למעורבות רצח של קרובת משפחתם בשכונת אג"ש בעיר. השלושה יובאו מחר לדיון בבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות המשטרה

מוקדם יותר היום פורסם כי אישה כבת 40 נורתה הבוקר באירוע אלימות ברמלה, ואותרה כשהיא מחוסרת הכרה. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותה במקום. שני לדיה – נערה בת 14 וילד בן ארבע – נפצעו גם הם באירוע, ופונו לבית החולים שמיר אסף הרופא כשמצבם בינוני והם סובלים מפציעות חודרות בגופם.

עוד באותו נושא אירוע ירי ברמלה: אישה נורתה למוות, 2 ילדיה במצב בינוני 08:51 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

פראמדיק מד"א דן בן ישי סיפר כי "קיבלנו קריאה על אישה ו-2 ילדים שנפצעו באירוע אלימות ברמלה. הגענו במהירות למקום וראינו את האישה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אבל הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנערה בת 14 וילד בן 4 שנפצעו באורח בינוני. פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".