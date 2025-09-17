ג'רי גרינפילד, שייסד את חברת הגלידות האמריקנית "בן אנד ג'ריס" יחד עם שותפו בן כהן, הודיע על התפטרותו מהחברה – זאת בעקבות סכסוך נרחב עם חברת האם "יוניליוור", שלטענתו אסרה עליו להתבטא בנושאים פוליטיים וחברתיים

אחרי כמעט 50 שנה: ג'רי גרינפילד, שייסד את חברת הגלידות האמריקנית "בן אנד ג'ריס" יחד עם שותפו בן כהן, הודיע היום (רביעי) על התפטרותו מתפקידו בחברה. הפרישה מגיעה בעקבות סכסוך נרחב עם חברת האם "יוניליוור", שלטענתו של גרינפילד פעלה למנוע מהם להתבטא בנושאים פוליטיים וחברתיים.

"בלב שבור, הגעתי להחלטה שאני כבר לא יכול להישאר עובד של 'בן אנד ג'ריס', ואני מתפטר מהחברה שבן ואני הקמנו ב-1978" כתב גרינפילד במכתב שפורסם ברשתות החברתיות. "זו אחת ההחלטות הקשות והכואבות ביותר שאי פעם קיבלתי".

לטענתו, "זה לא בגלל שאיבדתי את הערכתי לאנשים בחברה – להפך, מדובר באנשים המסורים ביותר שתפגשו. אך מה שהפך את העבודה לחשובה ביותר בשבילי, ומה שהפך אותנו ליותר מרק יצרנית גלידות, היה העצמאות לקדם את הערכים שלנו. כשיוניליוור רכשה את החברה, הובטח לנו שישמרו על העקרון הזה. אך כיום, התאכזבתי להגיע למסקנה שהעצמאות הזו, שהייתה במוקד המכירה שלנו ליוניליוור, נעלמה לחלוטין".

"בשבילי, העבודה תמיד הייתה על יותר מרק גלידות – זו הייתה דרך להפיץ אהבה ולהזמין אחרים להצטרף למאבק שלנו לצדק, חירות ועולם טוב יותר" סיכם גרינפילד. "העובדה שהגעתי למסקנה שזה כבר לא אפשרי בבן אנד ג'ריס אומרת שאני כבר לא יכול להישאר חלק מבן אנד ג'ריס. אם אני לא יכול לקדם את הערכים הללו בתוך החברה כיום, אקדם אותם מחוץ לה, עם כל האהבה והמסירות שאוכל".