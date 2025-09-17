שתי קבוצות מדהימות בהופעת הבכורה שלהם, אמבפה במטפס במלכות השערים, משחק היסטורי באיטליה: המספרים המלאים של ערב הצ'מפיונס

שישה משחקים היו אתמול (שני) בערב הראשון של הצ'מפיונס, 23 שערים הובקעו, קבוצות ניצחו בפעם הראשונה, ישראלי אחד שיחק ומשחק מטורף אחד התרחש בטורינו.

המספרים המלאים של ערב הצ'מפיונס:

1

ישראלי שיחק הערב, ענאן חליאלי שיחק 90 דקות בניצחון ההיסטורי של רויאל אוניון סן-ז'ילואז (בלגיה) על פ.ס.ו איינדהובן (1:3). מנור סולמון לא שותף בהפסד של ויאריאל לטונטנאהם האקסית שלו.

עוד באותו נושא ההיסטוריה של ליגת האלופות: הכל בזכות יהודי 19:44 | שמחה רז 0 0 😀 👏

כרטיס אדום אחד נשלף הערב לדני קרחבאל מריאל מדריד.

2.

שתי קבוצות בהופעת בכורה בליגת האלופות, סן-ז'ילואז וקרבאך (אזרבייג'ן), שתיהן הדהימה וניצחו בחוץ, האזרים ביצעו מהפך מדהים מול בנפיקה ליסבון (פורטוגל) אחרי פיגור כפול, בעוד הבלגים כאמור היממו את פ.ס.ו איינדהובן (הולנד) כשההולנדים מצליחים רק לצמצם בדקה ה-90.

שתי הקבוצות בהופעת הבכורה, הבקיעו שלושה שערים, שתיהן ניצחונות החוץ היחידים בערב הגדול. רק שתי קבוצות מתוך ה-12 לא הבקיעו שערים, שתיהן ספרדיות שהפסידו לקבוצות מצפון לונדון. אתלטיק בילבאו שהפסידה 2:0 לארסנל ויאריאל שהפסידה כאמור 1:0 לטוטנאהם.

3.

שלושה שערים הובקעו בדקה ה-90 והלאה, רובן ואן בומל מאיינדהובן שרק הציל קצת את הכבוד מול קבוצתו של חליאלי עם שער מצמק בדקה ה-90. ושערים של דושאן ולחאוביץ' ולויד קלי עמוק בתוספת הזמן שהביאו ליובנטוס (איטליה) 4:4 מטורף מול בורוסיה דורטמונד (גרמניה)

4.

שתי קבוצות הבקיעו ארבעה שערים, שתיהן באותו משחק יובנטוס ודוטמונד במשחק המטורף ביניהן, כשדורטמונד הובילה שלוש פעמים, ונכנסה לדקה ה-90+4 ביתרון 2:4 וסיימה בתיקו.

ארבעה פנדלים ניתנו הערב כולם הבקיעו, קילאן אמבפה הבקיע צמד שערים בפנדלים שהביאו לריאל מדריד (ספרד) את הניצחון מול מארסיי (צרפת). פרוימס דיוויד העלה את סן-ז'ילואז ליתרון בדקה התשיעית מפנדל מוצלח. רמי בנסאביייני הבקיע את הרביעי של דורטמונד מול יובה.

6.

הצמד של אמבפה העלה אותו למקום השישי בכל הזמנים בטבלת הכובשים בצ'מפיונס עם 57 שערים. והשתתה לתומס מולר. הוא עקף רוד ואן ניסטלרוי (56).

מי שנשאר לפניו הם כרסיטיאנו רונאלדו (140), ליאו מסי (129), רוברט לבנדבובסקי (105), כרים בנזמה (90), ראול (71). מתי הוא יעקוף את ראול? זה היה שערו ה-50 עם ריאל בכל המסגרות, והוא עקף אגדה צרפתית אחרת זינאדין זידאן שעם 49.

8.

כל שמונת השערים בין יובנטוס לדורטמונד הובקעו במחצית השנייה. זה בסך הכול הפעם השנייה בהיסטוריה של הצ'מפיונס ששמונה שערים מובקעים במחצית, אחרי שבאיירן מינכן מחצה 2:9 את דינמו זאגרב בשנה שעברה.

נתונים נוספים

23 שערים הובקעו אמש. 20 כובשים שונים, שני צמדים (אבמפה ודושאן ולחאוביץ' מיובנטוס). שתי קבוצות הבקיעו רביעיות (יובה ודורטמונד), שתיים שלישיות (סן-ז'ילואז וקרבאך) שתיהן כאמור בהופעת בכורה.

שלוש קבוצות הבקיעו שני שערים (ריאל מדריד, בנפיקה ליסבון וארסנל).שלוש קבוצות הבקיעו שער אחד (פ.ס.ו, מארסיי וטוטנאהם). שתיים לא הבקיעו כלום (ביבלאו וויאריאל).

התוצאות המלאות:

אתלטיק בילבאו 2-0 ארסנל.

פ.ס.ו איינדהובן 3-1 רויאל אוניון סן-ז'ילואז

יובנטוס 4-4 בורוסיה דורטמונד

ריאל מדריד 1-2 מארסיי

בנפיקה ליסבון 3-2 קרבאך

טוטנאהם 0:1 ויאריאל