חיל האוויר ממשיך לפעול בכלל הזירות בהתקפה ובהגנה, כך נמסר מדובר צה"ל.
לפני זמן קצר, הושלמה תקיפת תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בנמל חודידה שבתימן.
ברצועת עזה, חיל האוויר תקף בשבוע האחרון יותר מ-850 מטרות טרור בעיר עזה. עם כניסת כוחות צה"ל לעיר עזה, חיל האוויר מעניק סיוע הדוק לכוחות המתרמנים.
בזירה הצפונית, חיל האוויר תקף אתמול (ב'), מחבל בארגון הטרור חיזבאללה במרחב יאטר ומפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון.
מצורפת גרפיקה בנושא יעדי התקיפה בתימן:
