ועדת חקירה של האו"ם הגיעה היום (שלישי) למסקנה כי ישראל "ביצעה רצח עם בעזה" וכי בכירים בישראל, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסיתו למעשים אלה.
הדו"ח מצטט הצהרות של מנהיגים ישראלים, ואת דפוס ההתנהגות של כוחות צה"ל כראיות למה שלדבריהם הוא "כוונה רצחנית". משרד החוץ הישראלי דחה את הדו"ח באופן מוחלט, והגדיר אותו כ"מעוות ושקרי".
"רצח עם מתרחש בעזה", אמרה נאווי פילאי, ראש ועדת החקירה בנושא השטחים הפלסטיניים הכבושים ושופטת לשעבר בבית הדין הפלילי הבינלאומי.
פנינה לוי
אם היה ההפך יהודים נרצחים כמו ב7 לאוקטובר 23 זה בסדר העם היהודי מגן על עצמו אן אמון בכם האו"ם אתם בוגדים בעם היהודי מי מאמין לכם משטפים פעולה עם...
אם היה ההפך יהודים נרצחים כמו ב7 לאוקטובר 23 זה בסדר העם היהודי מגן על עצמו אן אמון בכם האו"ם אתם בוגדים בעם היהודי מי מאמין לכם משטפים פעולה עם רוצים מוסלמיםהמשך 12:03 16.09.2025
