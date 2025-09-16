לאחר שצה"ל החל הלילה (בין שני לשלישי) את המבצע לכיבוש העיר עזה, בישראל מתכוננים לקראת מערכה לא פשוטה, חיסול מחבלי חמאס והשמדת תשתיות טרור.
נזכיר כי מוקדם יותר היום דובר צה"ל מסר כי צה"ל פתח הלילה בשלב השני ב'מרכבות גדעון' לכיבושה של העיר עזה. נציין שבשטח כרגע עובדות אוגדות 162 ו 98 ובימים הקרובים תצטרף אוגדה 36. לצידם שתי אוגדות בהגנה 143 ו 99.
במערכת הביטחון אומרים שלצורך המבצע עד כה מגוייסים כ 130,000 בכל זמן נתון עם נתוני התגייסות טובים מאד.
על פי הדיווח בוואלה, נותרו לכל היותר 2,000-2,500 מחבלי חמאס חמושים מיומנים בחטיבת העיר עזה, כולל מאות שנסוגו ללב העיר. בנוסף לכך, גייס ארגון הטרור עוד אלפי פעילים, מגיל 14 ומעלה, להפעלת מטעני חבלה ולשיגור טילי נ"ט. חמאס ערוך היטב – בעל ובתת קרקע.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
רועי כהן
הבעיה היא התתקרקע 160 ק'מ רק בעיר עזה11:28 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רועי כהן
הבעיה היא התתקרקע 160 ק'מ רק בעיר עזה11:28 16.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר