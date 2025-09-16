לאחר שפורסם כי זמר מפורסם היה מעורב בתאונת דרכים הלילה באיילון, כעת פורסם שמו של הזמר גידי גוב. מהפרטים הראשונים עולה כי גוב חזר מהופעה פרטית, ונבדק חשד שנהג תחת השפעת אלכוהול.
על פי הדיווחים, גוב התנגש במספר כלי רכב – מה שהוביל לתאונה גדולה במיוחד. שישה בני אדם נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי.
כוחות משטרה וצוותי מד"א הגיעו במהירות לזירה, העניקו טיפול ראשוני לפצועים והעבירו אותם לבתי החולים. גוב עוכב לחקירה ביחידת בוחני התנועה של משטרת מחוז תל אביב, ולאחר מכן שוחרר.
מטעמו של גוב נמסר, "גידי גוב עבר הלילה תאונת דרכים בעיר תל אביב. מצבו טוב, הוא מתאושש בביתו. בריאות לכולם".
על פי הדיווח בכאן 11, גוב, ששוחרר בערבות, העיד בתום חקירתו: "הייתי בהופעה ושתיתי קצת וויסקי. איבדתי שליטה על הרכב".
אס אס
אליטה בזויים08:33 16.09.2025
ישראל
אפשר כבר לומר שהתיק נסגר מחוסר ענין לציבור וגידי מעולם לא היה שם ובטח לא נהג בגילופין סמכו על גלי בהרב מיארה08:45 16.09.2025
ישראל
אפשר כבר לומר שהתיק נסגר מחוסר ענין לציבור והדברים הוצאו מהקשרם גידי מעולם לא נהג בגילופין הוא שיך למחנה הנכון08:42 16.09.2025
תומך בן גביר
מפגיני קפלן האנרכיסטים ואלכוהליסטים חוסמים לנו את כבישי הארץ גידי גוב אחד מהם שיכורים בזויים בהמות. שלא תתפלאו שלא יועמד לדין.09:26 16.09.2025
ישראל
