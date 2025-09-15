בדיון טעון בוועדת החוץ והביטחון, לוחמים בהלם קרב פרצו בבכי ובזעם על חוסר הטיפול בהם. יו”ר הוועדה בועז ביסמוט ביקש לצרף את איציק סעידיאן כיועץ לנושא

בוועדת החוץ והביטחון התקיים היום (ראשון) דיון טעון במיוחד בנושא הלומי הקרב. חיילים לשעבר שנפצעו נפשית בשירותם הצבאי פרצו בבכי ובקריאות כאב, כשהם מתארים את הקשיים היומיומיים ואת תחושת ההזנחה מצד המדינה. על רקע העלייה המדאיגה במספר מקרי ההתאבדות של לוחמים, הפך הדיון לסוער ומטלטל.

יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד), ניסה להציע מענה אישי ומעשי. הוא לקח לוחם הלום קרב לשיחה אישית בלשכתו ובמהלך הדיון אף פנה לאיציק סעידיאן, הלום קרב שהצית את עצמו כמחאה ב־2021, והציע לו להצטרף לצוות לשכתו כיועץ לנושא:

"אנחנו מחויבים לכם – לכל לוחם ולוחם. אתם הגיבורים שלנו. הגיע הזמן להשיג תוצאות. איציק, אתה תהיה לצידי כדי להבטיח שהמחויבות שלנו תהפוך למעשים בשטח".

עם זאת, ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד), אלוף במיל', טוען שהבעיה עמוקה הרבה יותר – והיא בעיקר תקציבית. לדבריו, אין מדובר במחלוקת פוליטית:

"בנושא הזה אין הבדל בין חברי הקואליציה לאופוזיציה. המדינה כולה צריכה לחשב מסלול מחדש ולהבין שהטיפול בלוחמים חייב לקבל עדיפות. חסרים פסיכיאטרים, חסרים משאבים. במקום להפנות כספים לנושאים פחות דחופים, יש להקצות תקציבים לטיפול בלוחמים שבזכותם אנחנו כאן. זה לא נושא שאפשר לחכות איתו לאחרי המלחמה – כמו שלא מחכים עם אורטופד לחייל פצוע, אי אפשר לחכות עם טיפול נפשי למי שחייב אותו".