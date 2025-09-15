מלך ירדן, עבדאללה השני, תקף את ישראל בכנס בדוחא: "הממשלה הישראלית נגועה בקיצוניות, עלינו לנקוט במעשים ברורים ומרתיעים נגדה".

מלך ירדן, עבדאללה השני, הצטרף היום להשתלחות ההנהגה הערבית נגד ישראל, בכנס התגובה למתקפה הישראלית בדוחא. בפניה לנוכחים, תקף עבדאללה את ממשלת ישראל: "הממשלה הישראלית נגועה בקיצוניות, עלינו לקבל החלטות מעשיות נגדה".

המלך הדגיש כי ישראל הפרה את החוק הבינלאומי, וקרא לפעול בנחישות: "התגובה צריכה להיות ברורה, מכריעה ומרתיעה".

עבדאללה הוסיף: "נפעל כדי לעמוד נגד הממשלה הישראלית הקיצונית. אין מנוס מכך שהפסגה היום תוביל להחלטות מעשיות נגד הסכנה הזו כדי להביא לסיום המלחמה בעזה ולשמירה על הביטחון המשותף והאינטרסים שלנו".

המלך ירדן קרא למדינות האזור להפעיל לחץ ולהניע צעדים מעשיים, במטרה לעצור את ההסלמה בעזה ולהבטיח את ביטחונן של המדינות השכנות.

דבריו הקשים של עבדאללה מגיעים אחרי שורה של מתקפות על ישראל, מצד מנהיגים ערביים. ביניהם נשיא מצרים סיסי, ונשיא טורקיה ארדואן.