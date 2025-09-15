ליגת האלופות חוזרת וזה הזמן להתחיל פינה חדשה: היסטוריה של גביע אירופה לאלופות מיסודות הכדורגל אי שם לפני 150 שנה, ואיך הכול התחיל בזכות יהודי

ליגת האלופות חוזרת מחר (שלישי) וזה הזמן להתחיל פינה חדשה, על ההיסטוריה של גביע אירופה לאלופות מיסודות הכדורגל אי שם לפני 150 שנה, ואיך הכול התחיל בזכות יהודי.

סיפורנו מתחיל בשנת 1876, 80 שנה לפני שריקת הפתיחה של ליגת האלופות, אז התקיים המשחק הראשון המתועד בין קבוצות אלופות שונות. זה כמובן לא היה באמת מדינות, אלא בתוך :מולדת הכדורגל: בריטניה (שעוד נחזור אליה בהמשך). המשחק התקיים בין מחזיקת הגביע האנגלי וונדרס לבין המקבילה הסקוטית קווינס פארק (הליגות עוד לא היו קיימות).

המשחק התקיים בלונדון באצטדיון שמכונה הסגלגל שכיום משמש כאצטדיון קריקט. במשחק הזה ניצחה קווינס פארק 0:6 מהדהד, לא ברור אם התקיים גומלין. קרב מחזיקות הגביע המשיך גם בשנים הבאות, אך לא באופן סדיר. רק במפגש השביעי שהתקיים בשנת 1887, ניצחה קבוצה אנגלית. אסטון וילה שניצחה 3-0 את היברניאן הסקוטית.

הניצחון של אסטון וילה עורר את התקשורת האנגלית וה"בירמינגהאם דיילי מייל" תיאר את המשחק "כמשחק בינלאומי חשוב". הסקוטים פחות התייחסו למשחק ותיארו אותו כחלק מסדרת המשחקים של היברניאן באנגליה. האנגלים ניצחו גם בתקשורת וב-1888 המשחק כונה לא פחות מ"אליפות העולם", כמו שהיום האמריקאים מכנים את אליפות הבייסבול שלהם, למדו משהו מהבריטים.

ליגת האלופות או אליפות העולם?

לצערם של האנגלים ההתלהבות לא עזרה והם הפסידו על המגרש. שאלופת סקוטלנד רנטון לא ריחמה על יריבתה האנגלית, ווסט ברומיץ’ אלביון והביסה אותה 1:4.

ב-1895, התחרות הייתה לראשונה בין אלופות הליגות. המשחק עורר סערה בעיקר כי ההרכב של סנדרלנד אלופת אנגליה הורכב כולו משחקנים סקוטים. כורה עשיר בשם סמואל טיזק שהיה ספונסר של אלופת אנגליה התחזה לכומר בשביל “לצוד” שחקנים סקוטים. הוא הצליח והקבוצה קיבלה את הכינוי "הפרופסורים הסקוטים"

סנדרלנד ניצחה במשחק 3:5. עד היום זה התואר הבינלאומי היחיד שלה (אם לא מחשיבים סדרה בנטפליקס כתואר). הטורניר עצמו המשיך עד שנת 1904, ובינתיים בשאר העולם הסתכלו ולמדו. אז בזמן שהבריטים משחקים בינם לבין עצמם ב”אליפות העולם”, עוד אימפריה התחילה באליפות משלה: האימפריה האוסטרו-הונגרית בגביע האתגר.

האימפריה האוסטרו הונגרית נכנסת לתמונה

עדיין כמעט 60 שנה לפני ליגת האלופות, ב-1897 נוסד גביע האתגר האוסטרו-הונגרי שהיה אמור להפגיש קבוצות מכל האימפריה כשבפועל השתתפו קבוצות רק מבודפשט, פראג ווינה. בפעם הראשונה זכתה קבוצה שנקראה “וינה קריקט-פוטבול”. הטורניר התקיים עשר פעמים כשבתשע מתוכם זכתה קבוצה אוסטרית, את הסריה השלימה פרנצווארוש ההונגרית.

20 שנה מאוחר יותר ולאחר פירוק האימפריה האוסטרו-הונגרית, יו"ר התאחדות הכדורגל האוסטרית, יהודי בשם הוגו מיזל, העלה רעיון על בסיס גביע האתגר להקים טורניר בשם גביע מיטרופה לקבוצות ממרכז אירופה במטרה לחזק אותן בכדורגל האירופי. באותה ועדה הוחלט גם על הקמת טורניר כדורגל לנבחרות (היורו), שהוקם בפועל 30 שנה מאוחר יותר.

בטורניר הראשון ב-1927 השתתפו קבוצות מאוסטריה, מהונגריה, מצ’כוסלובקיה ומיוגוסלביה. הוא התקיים עד 1940 אך הופסק בגלל מלחמת העולם השנייה. הוא חודש ב-1952 אך כבר איבד מיוקרתו והפך מאוחר יותר לתחרות בין אלופות ליגות המשנה של מרכז אירופה, והתקיים חוץ משנים בודדות עד 1992.

עוד לפני ליגת האלופות: ברצלונה וריאל מדריד זוכות בגביע הלטיני

הרעיון הלך וצבר תאוצה, וב-1930 היה סוף סוף טורניר שכלל נבחרות מרחבי אירופה. הטורניר נקרא “גביע האומות”, והיו בו קבוצות מעשר מדינות שונות. בטורניר בשוויץ זכתה אויפשט ההונגרית אחרי ניצחון בגמר 0:3 על סלביה פראג הצ’כית. הטורניר שרד שנה בלבד, ובשנים שלאחריו מספר ניסיונות נכשלו.

אחד הניסיונות היה ניסיון של המדינות הלטיניות: ספרד, צרפת, איטליה, פורטוגל שהקימו את הגביע הלטיני. הוא התקיים בין 1949 ל-1957. ברצלונה הייתה הזוכה הראשונה בטורניר. היא ניצחה בגמר 1:2 את ספורטינג ליסבון. ריאל מדריד הייתה הזוכה האחרונה, כשהיא מנצחת 0:1, את יריבתה העירונית של ספורטינג, בנפיקה ליסבון.

ברצלונה, ריאל מדריד ומילאן זכו כל אחת פעמיים בתואר. בנפיקה ליסבון, וסטאד ריימס הוסיפו כל אחת מהן תואר אחד. אל כל השמות האלו עוד נחזור בפרקים הבאים.