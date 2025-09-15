על פי כתב האישום, הנאשמים קשרו עם אדם נוסף, מוחמד דעייף – שירה תשעה כדורים לעבר האחים בתל אביב וגרם למותו של אחמד מחליס.

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד שני צעירים – קארם ג’ועבה (21) ותמים כראג’ה (24) – בגין רצח בנסיבות מחמירות של אחמד מחליס ז”ל וניסיון רצח של אחיו, באירוע שאירע בתל אביב לפני כחודש על רקע סכסוך סביב מכירת קורקינט.

על פי כתב האישום, המנוח נפגש ושוחח בטלפון עם אדם שהתעניין ברכישת הקורקינט שלו. בין הצדדים התפתח סכסוך שהסלים, ובמסגרתו הגיעו המנוח ואחיו לבית קפה ביפו, שם המתינו להם חברי חוליה מצוידים במקלות ובאבנים – בהם אחד הנאשמים ומוחמד דעייף. בהמשך קשרו השלושה לגרום למותם של האחים. מוחמד הצטייד באקדח 9 מ”מ, ויחד עם הנאשמים נסע לכיוון ביתם של האחים בתל אביב. כשהבחינו בהם ברחוב, התקרב מוחמד על אופנוע, עצר מולם וירה תשעה כדורים לעברם, תוך סיכון חיי עוברי אורח.

כתוצאה מהירי נפגע אחמד מחליס באורח אנוש, פונה לבית החולים – ונפטר כעבור שעות ספורות. אחיו הצליח להימלט ולהסתתר מאחורי פח אשפה.

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של רצח בנסיבות מחמירות בצוותא חדא, ניסיון רצח בצוותא חדא ונשיאת נשק שלא כדין. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרם עד תום ההליכים.

מוחמד דעייף, שביצע את הירי, נמלט מהארץ פחות מ-24 שעות לאחר המעשה, והוא עדיין בדרכי בריחה