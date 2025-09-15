ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, חשף בכנס פעילים את מצב המפלגה וגילה כי לא חשב לחזור לפוליטיקה, אך אישתו שכנעה אותו: "היא אמרה לי, 'אתה חייב ללכת'"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ערך אמש כנס פעילים וראשי מטות שהיה סגור לתקשורת, במהלכו הוא חשף את מצב פעילות השטח של המפלגה שלו ושיתף מי האישה ששכנעה אותו לחזור לפוליטיקה ולהתמודד שוב על ראשות הממשלה.

בהקלטות שנחשפו על ידי עיתונאי חדשות 13, יובל שגב, נשמע בנט אומר: "אנחנו ממשיכים לבנות את השטח החזק ביותר במדינת ישראל, ועד הבחירות יהיה לנו את השטח החזק ביותר במדינת ישראל". הוא הוסיף כי "המכונה שלנו תהיה הכי חזקה ברשתות; בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר. נהיה הכי חזקים".

בנט חשף, כאמור, את ההחלטה לחזור לפוליטיקה ואמר: "מעל כל מגיעה תודה לגילת אישתי. היא חיה את החיים שלה ומחזיקה את הבית. לא תראו אותה כמעט אבל התפקיד שלה היה מכריע. זה היה אחרי שהשתחררנו מראשות הממשלה. הייתה לנו תקופה קשה במשפחה. קיבלנו החלטה שמספיק. אנחנו מעבירים את המדינה הלאה במצב טוב".

לפני שנה וחצי אחרי השבעה באוקטובר גילת יזמה איתי שיחה ואמרה לי 'אתה חייב ללכת. המדינה קורסת לנו מול העיניים".