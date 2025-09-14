השרה סילמן, השר אליהו ויוסי דגן חנכו את המתקן החדש ביישוב שבי שומרון, שבו יסונן עפר מאתרי חפירה ארכיאולוגיים ברחבי יהודה ושומרון. העפר הראשון שהובא למתקן הגיע מהאתר הקדום סבסטיה – בירת ממלכת ישראל.

ביישוב שבי שומרון נחנך השבוע מתקן סינון עפר ראשון מסוגו בישראל, בהשקעה כוללת של כ-3 מיליון שקל. המיזם, שמובל על ידי משרד המורשת, המנהל האזרחי ומועצה אזורית שומרון, יאפשר סינון עפר מאתרי חפירה ברחבי יהודה ושומרון וחשיפת ממצאים ארכיאולוגיים בשיתוף הציבור הרחב.

העפר הראשון שהובא לסינון מגיע מהאתר הארכיאולוגי סבסטיה – בירת ממלכת ישראל הקדומה. במקום נחשפו שרידים מתקופת המלכים אחאב ויזבל ועד לתקופה הרומית והביזנטית, ובמשרד המורשת מתכננים להפוך את האתר לגן לאומי. האתר החדש צפוי להיפתח למבקרים כבר בחגי תשרי הקרובים.

במהלך טקס החנוכה השתתפו שר המורשת עמיחי אליהו, השרה לאיכות הסביבה עידית סילמן, ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן, מפקד פיקוד מרכז האלוף אבי בלוט, ראש המנהל האזרחי תא"ל הישאם אבראהים, וקמ"ט ארכיאולוגיה בני הר אבן.

השר עמיחי אליהו הצהיר: ״כל גרגר עפר שאנחנו מסננים חושף מחדש את האמת הפשוטה – עם ישראל חי כאן ומלך כאן. זה לא רק חפירה ארכיאולוגית, אלא מפגש עם נשמת האומה. שבנו הביתה ואנחנו כאן כדי להישאר״.

יוסי דגן הוסיף: ״כאן בשומרון נוגעים בשורשים הכי עמוקים של העם היהודי. מתוך השורשים האלה אנחנו שואבים את הכוח לנצח ולבנות את עתיד מדינת ישראל״.

השרה עידית סילמן הדגישה כי ״חנוכת מרכז הסינון היא לא רק אירוע ארכיאולוגי – זהו מעשה ריבונות בפועל המחזק את הזיקה ההיסטורית של עם ישראל לאדמת יהודה ושומרון״.

האלוף בלוט ציין כי ״לחפור עמוק כדי לגעת בהיסטוריה נותן לנו כוח להגיע הכי גבוה במאבק על ביטחוננו״, ותא"ל הישאם אבראהים הוסיף כי ״האתר החדש הוא חלק מתוכנית מקיפה לשימור והנגשת נכסי המורשת ביהודה ושומרון״.

ביחידת קמ״ט ארכיאולוגיה הבהירו כי האתר החדש יספק לציבור הזדמנות נדירה לקחת חלק פעיל בחשיפת ההיסטוריה של עם ישראל.