בנק הפועלים שלח היום הודעה ללקוחותיו, המזהירה מפני שיטת הונאה חדשה שזוהתה לאחרונה. במסגרת ההונאה, מתקבלת שיחה מאדם שמתחזה לנציג ביטחון של הבנק ומבקש קוד אימות או פרטים אישיים אחרים.
על פי ההודעה שהפיץ הבנק, ההונאה מתחילה לרוב בהודעת SMS מתחזה, שנשלחת לכאורה מהבנק. לאחר מכן, מתקבלת שיחת טלפון מאדם שמתחזה להיות נציג בנק הפועלים ומבקש פרטי זיהוי ואימות לחשבון.
הבנק הבהיר בהודעתו כי "נציגי הבנק לעולם לא יבקשו מכם קוד משתמש, סיסמאות או קוד אימות לצורך ביצוע פעולות בחשבון". הלקוחות מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים בטלפון, גם אם המבקש נשמע אמין ומשכנע.
בנק הפועלים קורא ללקוחותיו לדווח מיידית על כל פנייה חשודה דרך אזור "אבטחת מידע" באתר הרשמי של הבנק. ההודעה מסתיימת במשפט "לא רק פועלים – יוזמים".
