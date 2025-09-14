בפעם השלישית צה"ל הוציא הודעת פינוי לבניינים בשכונת רימאל שבדרום העיר עזה: "צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס"

בפעם השלישית היום (ראשון) דובר צה"ל הוציא הודעת פינוי לבניינים בשכונת רימאל שבדרום העיר עזה: " למען ביטחונך, עליך לפנות את הבניין מיד דרומה לכיוון האזור ההומניטרי באל-מאוואסי".

ההודעה המלאה: "אזהרה דחופה לכל מי שטרם פינו את אזור נמל עזה ואת שכונת אל-רימאל בבלוקים 783, 784, 785, 786, 727, במיוחד במגדל המסומן באדום ובאוהלים הסמוכים לו, הממוקמים ברחוב מוסטפא חאפז. צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או לידו. למען ביטחונך, עליך לפנות את הבניין מיד דרומה לכיוון האזור ההומניטרי באל-מאוואסי".

ממשיכים בשכונת רימאל: דובר צה"ל בהוראת פינוי נוספת

מוקדם יותר היום דובר צה"ל הוציא הוראת פינוי לבניין בשכונת רימאל בעיר עזה. אחרי שצה"ל תקף בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס בשכונת רימאל עיר עזה. אחרי שניתה לו הוראת פינוי.

הדברים המלאים: "לכל אלו שטרם פינו את אזור נמל עזה ואת שכונת אל-רימאל, במיוחד ליד המגדל המסומן באדום ובאוהלים הסמוכים לו, הממוקמים ברחוב אל-ריבאט. צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או לידו. למען ביטחונך, הנך נאלץ לפנות את הבניין מיד דרומה לכיוון האזור ההומניטרי במוואסי חאן יונס".