צה״ל תקף היום (ראשון) לפני זמן קצר, בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס בעיר עזה. מוקדם יותר ניתנה הוראת פינוי לבניין שבשכונת רימאל שבדרום העיר.

מחבלי ארגון הטרור חמאס הציבו בבניין עמדות תצפית, לצורך ביצוע מארבים, מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב ולקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחותינו.

מצה"ל נמסר: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף. ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים ופעילות בנוכחות האוכלוסייה במקום. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה".

מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הוראת פינוי לתושבי מספר אזורים בעיר עזה, בדגש על מגדל "כות'אר" בשכונת רימאל הדרומית. בדבריו הזהיר כי צה"ל יתקוף בקרוב את המגדל.

"זו אזהרה דחופה לכל מי שטרם התפנה מאזור נמל עזה ושכונת רימאל הדרומית בבלוקים 727, 786, 787 ו-788, ובפרט ממגדל כות'אר המסומן באדום, ומאוהלים הסמוכים לו ברחוב דמשק" נמסר. "צה"ל עתיד לתקוף בקרוב את המבנה בעקבות הימצאות תשתיות טרור של חמאס בתוכו או בקרבתו". עוד הובהר כי "למען שלומכם אתם נדרשים להתפנות באופן מיידי מהמרחב דרומה אל המרחב ההומניטרי באלמוואסי ובחאן יונס".

זו הפעם השלישית שבה צה"ל מודיע על תקיפת מגדל רב קומות בעיר עזה מאז תחילת התמרון הקרקעי של מבצע "מרכבות גדעון ב'". ביום רביעי האחרון הותקף מגדל "טייבה 2" בשכונת רימאל, ו-4 ימים לפני כן הותקף בניין רב קומות בעיר עזה ששימש את חמאס לאיסוף מודיעין והצבת עמדות תצפית על כוחות צה"ל. על פי הדיווחים, בסביבת המבנה הוטמנו מטעני חבלה ותחתיו הוקמה תשתית תת-קרקעית שממנה הופעלה פעילות טרור.