סקר של מכון אגם על שביעות הרצון משרי הממשלה, העלה כי בן גביר וכ"ץ מקבלים ציון גבוה מ-25% מהציבור אבל אלי כהן עוקף בשקלול. רגב, קרעי וסמוטריץ' צריכים לדאוג

סקר של מכון אגם שבדק את שביעות רצונו של הציבור משרי הממשלה גילה כי שר האנרגיה אלי כהן נמצא במקום הראשון מבין שרי הממשלה.

לפי תוצאות הסקר כהן נמצא בראש הרשימה כשמחצית מהציבור נותן לו ציון בינוני ומעלה. השר ישראל כ"ץ מקבל בסקר הזה ציון גבוה או גבוה מאוד מ-25% מהציבור קצת פחות מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שמקבל גם הוא 26% של ציון גבוה.

עם זאת כ"ץ ובן גביר מקבלים ציונים נמוכים יותר מאשר כהן, ולכן בסיכום הכללי כהן במקום הראשון. שם נוסף שהתברג גבוה הוא שר הפנים המתפטר משה ארבל, שזכה גם הוא ל-16% ציונים גבוהים ולעוד 36% ציון בינוני ובסיכום הכללי הוא במקום הראשון.

בסוף הרשימה נמצאים שרת התחבורה מירי רגב עם 12.6% ציונים טובים כמו שר התקשורת שלמה קרעי ומעט מעליהם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם 15.5% ציון גבוה.

את הסקר ערכו נמרוד ניר וד"ר גייל טלשיר מהאונ' העברית יחד עם אסא שפירא מאונ' תל אביב, בסוף אוגוסט בקרב כ-2,180 משיבים ישראלים, יהודים וערבים.