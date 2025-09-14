במהלך טקס חילופי הבסיס בשבוע שעבר, מפקד חיל האוויר תומר בר חשף כי בזמן מבצע "עם כלביא" מטוסי הברק (F16) טסו ללא צורך בתידלוק – ובכך הוסיפו עוד עשרות מטוסים למערך התקיפה באיראן

המקום: בסיס חיל האוויר ברמת דוד. הזמן: יום חמישי אחר הצהריים. המעמד: טקס חילופי מפקדי הבסיס. במהלך הטקס, אחרי מילות התשבחות לטייסים, למפקדים וכמובן למפקד היוצא אל"מ א' ולמפקד הנכנס, מדבר מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר על דברים לכאורה טריוויאלים – אבל הכל מתוכנן.

המפקד, שתחילה מדבר על התרומה החשובה לביצוע תקיפות הרחק הרחק משטח מדינת ישראל, עובר לרגע ובקטע שלא משודר לספר על אירוע דרמטי ועל גילוי מאוד משמעותי שטרם סופר.

כך מגלה מפקד חיל האוויר שלראשונה במלחמה עם איראן, במבצע "עם כלביא", השתתפו גם מטוסי ה-F-16 (הברק) – מטוסים אשר יעודם המקורי היה לתקוף בעזה ולבנון, ועכשיו מטוסים אלו טסו הרחק עד לאיראן, מרחק של כ-2000 קילומטרים, בלי שום צורך בתדלוק ובמטוסי תדלוק. דבר זה הוסיף למערך החיים עוד עשרות מטוסי קרב שהשתתפו בתקיפות על אדמת איראן חסכו הרבה מטוסי תדלוק ואפשרו פעולה הרבה יותר משמעותית על אדמת איראן.

אם נסתכל על דבריו של מפקד חיל האוויר נבין שלא הייתה כאן מקריות, אלא רק חדי העין והאוזן הצליחו להבין ולהבחין במשמעות המיוחדת של טיסות למרחקים כאלו – כמו הטיסה שהייתה השבוע במרחב תימן לעומק של 2350 קילומטרים. יעברו ימים ואולי שנים עד אשר נקבל פרטים נוספים על כל הפעולות ההירואיות אשר היו שם על אדמת איראן, וזוהי רק נקודה אחת.

עוד באותו נושא להבות באוויר: סרטונים ראשונים נחשפים מהתקיפות בתימן 17:12 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

קטע מדבריו של מפקד חיל האוויר ובו הוא יותר מרומז על הפעילות המיוחדת של מטוסים אלו: "הייתם האקס פקטור, הייתם למשתנה ההכרעתי, עשיתם זאת ובגדול. ואתם הרי יועדתם להיות אלו שממשיכים להחזיק את עזה, מגינים על שמי המדינה, דואגים שחיזבאללה לא ירים את ראשו ויפריע לפעולה ההיסטורית באיראן. הגישה הייתה שמערך הברק אמנם ותיק וטוב, אך למעגל השלישי יש להביא את מטוסי דור 15-4.5. לשם נועדו, הם בעדיפות. אך א', מפקד הבסיס, מפקדי הטייסות ולוחמי העמק הוותיקים לא הצליחו להשלים עם הדבר. לא התפלאתי… אני מכיר את הרוח הזו, הרי גם אני גדלתי כאן. ישבתם, חשבתם, חישבתם וקראתם לי לביקור המוכיח את ההיפך".

"'ניתן להגיע לאיראן ללא תדלוק, ניתן לעשות זאת בקצב גבוה, נון סטופ' – כך אמרתם לי.נ יתן לעשות זאת עם הבגרות, המקצוענות והניסיון של הלוחמים שכאן. עימם משרתי טייסות תחזוקה, מנהלה, תעופה ובינוי. רציפות, הגנה והתקפה כשלם חזק מאוד, של הכנף כולה ואני נפעמתי מהיוזמה, מהתחבולה, מהנחישות של א'".

וכמו שסיים המפקד. נומה עמק עמק תפארת. תפארת הטייסים.